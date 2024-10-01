Путепровод через ж/д пути у Петряевки в Нижнем Новгороде построят до 2030 года Общество

Путепровод через железнодорожные пути у станции "Петряевка" в Автозаводском районе Нижнем Новгороде планируется построить до 2030 года. Об этом сообщили представители мэрии города отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Нижегородка пожаловалась главе города Юрию Шалабаеву на отсутствие путепровода в районе станции "Петряевка", из-за чего люди вынуждены часами стоять в пробках, чтобы отвезти детей в учебные заведения.

Представители мэрия Нижнего Новгорода ответили, что в соответствии с генпланом города и программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года строительство путепровода над железнодорожными путями на проспекте Молодежный в районе станции "Петряевка" (вторая очередь строительства проспекта Молодежный) предусмотрено с 2024 до 2030 года.

"Строительство путепровода предусмотрено в рамках местного бюджета. Учитывая значительную стоимость объекта, сообщить точные сроки строительства в настоящее время не представляется возможным", - пояснили в администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, правительство Нижегородской области занимается поиском инвестора для строительства путепровода у станции "Петряевка".

Также ранее сообщалось, что территория в районе аэропорта Нижнего Новгорода попадает в зону строительства ВСМ. Проект строительства путепровода у станции "Петряевка" был разработан без учета прохождения линии ВСМ. В связи с этим требуется корректировка проектной документации.