Валентина Матвиенко встретилась с Глебом Никитиным Политика

Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Глебом Никитиным. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, Валентина Матвиенко и Глеб Никитин обсудили подготовку XII Форума регионов России и Республики Беларусь, который планируется к проведению в Нижегородской области 25-27 июня 2025 года. Тема предстоящего форума – "Молодёжь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства".

Председатель СФ выразила уверенность, что в Нижегородской области форум пройдет на высоком содержательном и организационном уровне.

Глеб Никитин сообщил, что у региона есть значительный опыт проведения масштабных мероприятий, в области есть необходимые конгрессно-выставочные площадки.

"Нижний Новгород сегодня - деловой, промышленный и научный центр и туристический город с богатым историко-культурным наследием", - сказал Глеб Никитин.

Во время беседы были также затронуты вопросы социально-экономического развития субъекта Федерации. Валентина Матвиенко отметила, что с 2018 года в регионе сделано много.

"Нижегородская область получила импульс социально-экономического, инвестиционного и инфраструктурного развития. Важно, что меняется качество и условия жизни людей", - подчеркнула спикер Совфеда.

Глава Нижегородской области поблагодарил Совет Федерации за поддержку и проинформировал о ходе реализации Постановления СФ 2021 года, касающегося развития области. Глеб Никитин напомнил, что в рамках документа принимались решения о развитии городского электротранспорта, Нижегородской областной детской клинической больницы.

Отмечается, что в Нижегородской области уже подготовлены предложения о наполнении программы Форума регионов России и Республики Беларусь. Так, мероприятия по таким направлениям, как экология, социальное проектирование, предпринимательство предложено провести на базе молодежного центра "Высота". Кроме того, планируется провести презентацию опыта молодежных столиц России.

В культурную программу для гостей предлагают включить посещение спектаклей из репертуара нижегородских театров, постоянных и временных выставок музеев, а также спортивные и другие мероприятия. Основную часть деловой программы предполагают провести на площадке Нижегородской ярмарки. Также планируется провести выставку-ярмарку муниципалитетов по принципу побратимства, где стенды и экспозиции побратимов будут расположены рядом друг с другом.

Напомним, что Нижегородская область является первым и единственным регионом России, где разработана и действует комплексная программа развития межмуниципального сотрудничества между нашим регионом и регионами Белоруссии. Программа на 2023-2025 годы охватывает более 270 мероприятий в самых разных сферах деятельности. За два года уже реализовано около 100 совместных мероприятий между муниципалитетами.