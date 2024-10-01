Проект областного бюджета на 2025 год внесли в нижегородское Заксобрание Экономика

Фото: Дмитрий Косолапов, пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

В Законодательное собрание Нижегородской области внесли проект областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-го и 2027 года.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, проект главного финансового документа области за подписью губернатора Глеба Никитина председателю Заксобрания Евгению Люлину передал заместитель губернатора Андрей Гнеушев.

Доходы областного бюджета на 2025 год сформированы в объеме 329,5 млрд рублей, на 2026 год – 343,3 млрд рублей, на 2027 год – 367,7 млрд рублей.

Расходы областного бюджета на 2025 год спрогнозированы в объеме 356,6 млрд рублей, на 2026 год – 343,3 млрд рублей, на 2027 год – 367,7 млрд рублей.

По словам Глеба Никитина, ключевыми приоритетами на ближайшие три года остаются выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, социальная поддержка граждан, в том числе семей с детьми, участников СВО, льготных категорий граждан, а также финансирование развития АПК, реализации мероприятий нацпроектов.

"Мы существенно увеличиваем объем финансирования на все социально ориентированные госпрограммы – развитие образования, здравоохранения, соцсферы, спорта и культуры. Планируем увеличить общий объем средств на поддержку многодетных семей и выплату единого пособия на рождение ребенка. Продолжаем активно строить школы. По-прежнему в приоритете – крупные инвестпроекты и масштабные проекты развития: строительство метро, ИТ-кампуса, ледового дворца, модернизация общественного транспорт", - сказал губернатор.

На адресную поддержку семей с детьми в областном бюджете-2025 заложено свыше 26 млрд рублей, включая такие направления, как выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, приобретение жилья для детей-сирот, обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием, выплаты опекунам и приемным семьям.

Формирование расходов областного бюджета осуществлялось в программном формате на основе 34 государственных программ Нижегородской области.

По словам спикера Заксобрания Евгения Люлина, после детального анализа законопроекта 7 ноября пройдет совместное заседание комитетов ЗСНО. В ноябре депутаты должны принять бюджет в первом чтении, в декабре – во втором, окончательном.

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима отметила, что в 2025 году нецелевая финансовая помощь муниципалитетам составит 17 млрд рублей – рост 13% к уровню 2024 года. Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на муниципальный уровень, составит более 103 млрд рублей. Долговая нагрузка остается на экономически безопасном уровне и в пределах ограничений, установленных в соглашениях с Минфином России. На среднесрочный период предусмотрено поэтапное снижение долговой нагрузки на областной бюджет.

Ранее сообщалось, что более 60% средств нижегородского бюджета направят на социальную сферу.