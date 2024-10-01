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Экономика

Прогнозируемое увеличение собственных доходов Нижнего Новгорода в 2025 году составляет более 25%

17 октября 2024 07:41  [34] Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Члены постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, налоговой и финансовой политике на заседании, прошедшем 16 октября под председательством Марка Фельдмана, рассмотрели предложения по корректировке бюджета Нижнего Новгорода на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

В мероприятии приняли участие заместители спикера городской Думы Евгений Костин, Николай Сатаев и Владимир Тарасов.

Как рассказал директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин, в связи с подготовкой к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предлагается увеличить расходы из бюджета города в сумме 91 млн рублей на обустройство и восстановление памятных мест.

Кроме того, дополнительные средства предполагается направить на социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в размере 3,4 млн рублей, ежемесячные выплаты учителям за классное руководство (7,3 млн рублей).

По прогнозам специалистов профильного департамента, в 2025 году собственные доходы городского бюджета увеличатся более чем на 25% в сравнении с показателями текущего года и составят порядка 33,3 млрд рублей. Средства позволят обеспечить финансирование мероприятий в рамках реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ, при организации питания детей в школах и детсадах, а также произвести увеличение оплаты труда бюджетников.

"Бюджет города всегда социально ориентирован, и с этой точки зрения в 2025 году он будет еще более интересным. Образование занимает самый масштабный сегмент. Благоустройство территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" тоже требует постоянной поддержки. И, конечно, на эти цели закладываются средства. Прогноз на следующий год о росте бюджета по основным составляющим не может не радовать", — считает Марк Фельдман.

В ходе комиссии директор городского департамента благоустройства Елена Пегова проинформировала депутатов о расходах на благоустройство общественных пространств за счет средств городской казны в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Информация по существу рассмотренных вопросов повестки дня принята депутатами к сведению.

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Теги:
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