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Экономика

Более 60% средств нижегородского бюджета направят на социальную сферу  

24 октября 2024 12:46  [119] Экономика

Председатель комитета нижегородского Заксобрания по социальным вопросам Наталья Смотракова, комментируя итоги "нулевого чтения" бюджета, сообщила что бюджет на 2025 год будет социально ориентированным. 

По её словам, более 60% средств направят на выполнение социальных программ и обязательств.

"Мы уделяем особое внимание адресности получения помощи и критериям нуждаемости. Принцип ежегодной индексации социальных выплат на уровне 4,5% сохранится, и мы надеемся увеличить этот показатель до 5,8% к моменту внесения проекта бюджета на 2025 год в Законодательное собрание", - сказала Наталья Смотракова.

Основными направлениями госпрограмм остаются здравоохранение, образование, культура, спорт и социальная политика. В этом контексте ожидается существенное увеличение финансирования в различных отраслях.

Кроме того, в скором времени на заседании фракции "Единая Россия" будет рассмотрен вопрос капитального ремонта образовательных учреждений. Объемы финансирования данного направления также планируется существенно увеличить.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин принял участие в "нулевом" чтении бюджета Нижегородской области.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание
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