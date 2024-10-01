Более 60% средств нижегородского бюджета направят на социальную сферу  

Председатель комитета нижегородского Заксобрания по социальным вопросам Наталья Смотракова, комментируя итоги "нулевого чтения" бюджета, сообщила что бюджет на 2025 год будет социально ориентированным.
По её словам, более 60% средств направят на выполнение социальных программ и обязательств.
"Мы уделяем особое внимание адресности получения помощи и критериям нуждаемости. Принцип ежегодной индексации социальных выплат на уровне 4,5% сохранится, и мы надеемся увеличить этот показатель до 5,8% к моменту внесения проекта бюджета на 2025 год в Законодательное собрание", - сказала Наталья Смотракова.
Основными направлениями госпрограмм остаются здравоохранение, образование, культура, спорт и социальная политика. В этом контексте ожидается существенное увеличение финансирования в различных отраслях.
Кроме того, в скором времени на заседании фракции "Единая Россия" будет рассмотрен вопрос капитального ремонта образовательных учреждений. Объемы финансирования данного направления также планируется существенно увеличить.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин принял участие в "нулевом" чтении бюджета Нижегородской области.
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