Газопровод протяженностью в 6,4 км построили под Ардатовом в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

Специалисты ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод общей протяженностью 6,4 км для газификации села Чуварлей-Майдан в Ардатовском районе региона. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Еще один межпоселковый газопровод протяженностью 9,5 км построили по программе развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы.

Ввод новых сетей в строй позволит газифицировать 94 домовладения.

"На данный момент от жителей принято 25 заявок на догазификацию, заключено четыре договора, начинается подготовка домовладений к приему газа. Всего в Ардатовском районе принято 518 заявок, заключен 491 договор, газ довели до границ 455 участков",- сообщил директор филиала ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Станислав Ушаков.

Напомним, "Газпром" начинает работу по догазификации 270 СНТ в Нижегородской области.