Газопровод протяженностью в 6,4 км построили под Ардатовом в Нижегородской области

Фото:
Специалисты ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод общей протяженностью 6,4 км для газификации села Чуварлей-Майдан в Ардатовском районе региона. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".
Еще один межпоселковый газопровод протяженностью 9,5 км построили по программе развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы.
Ввод новых сетей в строй позволит газифицировать 94 домовладения.
"На данный момент от жителей принято 25 заявок на догазификацию, заключено четыре договора, начинается подготовка домовладений к приему газа. Всего в Ардатовском районе принято 518 заявок, заключен 491 договор, газ довели до границ 455 участков",- сообщил директор филиала ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Станислав Ушаков.
Напомним, "Газпром" начинает работу по догазификации 270 СНТ в Нижегородской области.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+