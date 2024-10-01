Нижегородская область и ДНР приступили к совместному развитию движения школьных лесничеств Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев и председатель госкомитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой народной республики Алексей Шебалков подписали соглашение о сотрудничестве по развитию движения школьных лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам Романа Воробьева, в Нижегородской области действуют 47 школьных лесничеств.

"Более 1500 школьников объединены одной общей идеей экологического и бережливого отношения к нашим лесным богатствам. ДНР сейчас находится в самом начале пути создания такой широкой сети, и мы готовы помогать дончанам в этом направлении", - отметил Воробьев.

Делегация нижегородского министерства лесного хозяйства приняла участие в открытии школьного лесничества на базе Амвросиевской школы-интерната. После этого члены делегации вместе с ребятами из нового школьного лесничества, а также со специалистами государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР приняли участие в посадке молодого леса.

"Когда коллеги из ДНР пригласили нас принять участие во всероссийской акции "Сохраним лес", мы сразу же откликнулись и предложили привезти свой посадочный материал, который был выращен на территории Нижегородской области. Мы привезли 1000 сеянцев ели. Уверен, что деревья хорошо приживутся", - сказал Роман Воробьев.

Отметим, что акция "Сохраним лес" реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".

Напомним, почти 1750 новых деревьев посадили в Нижнем Новгороде.