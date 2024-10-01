Выпуск обновленной купюры 500 рублей перенесли на потом Экономика

В России на неопределенный срок перенесен выпуск обновленной 500-рублевой купюры. Об этом "Известиям" заявили в пресс-службе ЦБ России.

Под имеющимся данным, модернизация банкноты в 500 рублей с достопримечательностями Северо-Кавказского федерального округа была запланирована на текущий год. Однако в Центробанке сообщили, что в этом году обновления купюры не произойдет. Помимо этого, регулятор пока не дает прогнозов относительно сроков выпуска обновленных 500 рублей.

В Центробанке отметили, что в этом году будут обсуждаться символы для банкноты 1000 рублей.

"Дальше перейдем к банкнотам других номиналов — 500, 50 и 10. И к ним планируем применить аналогичный подход, что и к тысячной банкноте", — заявили в ЦБ.

Напомним, ранее Банк России сообщил о намерении провести онлайн-голосование за символы для новой банкноты 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу.

Ранее сообщалось, что в регионах России вышла в оборот новая банкнота номиналом 5000 рублей.