ЦБ проведет голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей Общество

Россияне смогут выбрать символы для новой банкноты в 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. Как сообщается на сайте Банка России, в онлайн-голосовании будут предложены достопримечательности, которые имеют наибольшую ценность не только для приволжских регионов, но и для России в целом.

Напомним, новый дизайн банкноты представили в октябре 2023 года. На лицевой стороне изображены знаковые места Нижнего Новгорода, а на оборотной стороне - символы ПФО: Жигулевские горы, плывущий теплоход, Музей государственности татарского народа и республики Татарстан, башня СююмБике, расположенная в Казанском кремле, а также уфимский Музей археологии и этнографии.

Позднее регулятор принял решение остановить выпуск и доработать дизайн. Дело в том, что на купюре было изображено храмовое здание Казанского Кремля без креста: на храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало общественный резонанс.

В результате, чтобы учесть разные мнения, Банк России изменил процедуру отбора символов для банкнот и сделал ее более открытой. При Банке России создали Консультативный совет по банкнотам, который рассмотрит предложения Экспертной группы и составит список достопримечательностей ПФО, которые могут украсить новую купюру.

При отборе памятников и сооружений будут учитываться их культурная и историческая ценность, узнаваемость и популярность. Далее специалисты Банка России проанализируют, насколько гармонично предложенные объекты можно расположить на банкноте.

Согласно сообщению, окончательный список символов будет представлен членами совета на открытом заседании в конце ноября, после чего его будут оценивать жители страны.

Стоит отметить, что голосование пройдет только за изображения на оборотной стороне. Лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется неизменной.

Ранее сообщалось, что новая банкнота номиналом 5000 рублей вышла в оборот в регионах России.