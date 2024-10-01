Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить
Режим работы реверсивной полосы изменили на Борском мосту
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 октября 2024 11:25  [6] ЦБ проведет голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей
25 октября 2024 10:48  [81] Путепровод через ж/д пути у Петряевки в Нижнем Новгороде построят до 2030 года
25 октября 2024 08:56  [138] Нижегородские вузы при поддержке НОЦ отработают новые технологии в химотрасли
25 октября 2024 07:55  [303] Новая банкнота номиналом 5000 рублей вышла в оборот в регионах России
24 октября 2024 18:55  [329] Первое заседание экспертного совета по вопросам здравоохранения прошло в нижегородском Заксобрании
24 октября 2024 18:34  [347] Нижегородцы смогут принять участие в конкурсе молодежного контента
24 октября 2024 18:03  [337] Дом народного единства провел "Зарядку со спецназом" для кадетов и юнармейцев
24 октября 2024 17:29  [352] Евгений Семенов: "Проект создания велосети заслуживает внимания"
24 октября 2024 17:07  [353] Елена Мозгунова: "Создание велосети требует комплексного подхода"
24 октября 2024 17:02  [345] Прививки против гриппа сделали около 1 млн нижегородцев
Общество

ЦБ проведет голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей

25 октября 2024 11:25  [6] Общество

Россияне смогут выбрать символы для новой банкноты в 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. Как сообщается на сайте Банка России, в онлайн-голосовании будут предложены достопримечательности, которые имеют наибольшую ценность не только для приволжских регионов, но и для России в целом.

Напомним, новый дизайн банкноты представили в октябре 2023 года. На лицевой стороне изображены знаковые места Нижнего Новгорода, а на оборотной стороне - символы ПФО: Жигулевские горы, плывущий теплоход, Музей государственности татарского народа и республики Татарстан, башня СююмБике, расположенная в Казанском кремле, а также уфимский Музей археологии и этнографии.

Позднее регулятор принял решение остановить выпуск и доработать дизайн. Дело в том, что на купюре было изображено храмовое здание Казанского Кремля без креста: на храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало общественный резонанс.

В результате, чтобы учесть разные мнения, Банк России изменил процедуру отбора символов для банкнот и сделал ее более открытой. При Банке России создали Консультативный совет по банкнотам, который рассмотрит предложения Экспертной группы и составит список достопримечательностей ПФО, которые могут украсить новую купюру.

При отборе памятников и сооружений будут учитываться их культурная и историческая ценность, узнаваемость и популярность. Далее специалисты Банка России проанализируют, насколько гармонично предложенные объекты можно расположить на банкноте.

Согласно сообщению, окончательный список символов будет представлен членами совета на открытом заседании в конце ноября, после чего его будут оценивать жители страны.

Стоит отметить, что голосование пройдет только за изображения на оборотной стороне. Лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется неизменной.

Ранее сообщалось, что новая банкнота номиналом 5000 рублей вышла в оборот в регионах России.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Голосование Деньги ЦБ РФ
Поделиться:
Новости по теме
25 октября 2024 07:55  [303] Новая банкнота номиналом 5000 рублей вышла в оборот в регионах России
27 октября 2023 18:13  [923] Процедура обсуждения дизайна новых купюр может стать публичной
18 октября 2023 09:54  [713] Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей
04 августа 2023 14:04  [1183] Новая сторублевая купюра появилась в обращении в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph