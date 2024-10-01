Новая банкнота номиналом 5000 рублей вышла в оборот в регионах России Общество

Новые банкноты номиналом 5000 рублей начали появляться в регионах России. Как сообщает РИА Новости, новинка поступила в отделения Банка России в Алтайском и Пермском краях и уже запущена в обращение.

Напомним, новый дизайн банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей представили в октябре 2023 года. Купюра в 5000 полностью посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне - стела "Европа - Азия", а на оборотной - памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-параллель" (Полярный круг) в Салехарде.

Как рассказали в отделении Барнаул "Банка России", в регионе будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми. В Пермском крае банкноты также постепенно поступают в денежное обращение через кредитные организации. При этом старые банкноты образца 1997 года будут находиться в обращении наравне с новыми ещё несколько лет до постепенного их вытеснения.

"Обновленные банкноты содержат усиленный защитный комплекс. Это защита от мошенников. Ни в коем случае не следует покупать у кого-то новые банкноты. Это не памятные купюры. Это привычные нам деньги будут, только с обновлённым дизайном", - прокомментировали представители банка.

Напомним также, что обновлённая банкнота в 1000 рублей была посвящена Приволжскому федеральному округу и его центральному городу - Нижнему Новгороду. На лицевой стороне были изображены знаковые места приволжской столицы: Никольская башня Нижегородского Кремля, Стрелка - место встречи двух великих рек Волги и Оки, Центральный павильон Нижегородской ярмарки, а также стадион "Нижний Новгород".

Объединяющий элемент оборотной стороны - река Волга. На ней изображены Жигулёвские горы, плывущий теплоход, Музей государственности татарского народа и республики Татарстан, башня СююмБике, расположенная в Казанском кремле, а также уфимский Музей археологии и этнографии.

Позднее регулятор принял решение доработать дизайн банкноты остановить её выпуск. Дело в том, что на купюре было изображено храмовое здание Казанского Кремля без креста: на храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало общественный резонанс.