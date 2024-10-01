Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 октября 2024 07:55  [72] Новая банкнота номиналом 5000 рублей вышла в оборот в регионах России
24 октября 2024 18:55  [294] Первое заседание экспертного совета по вопросам здравоохранения прошло в нижегородском Заксобрании
24 октября 2024 18:34  [301] Нижегородцы смогут принять участие в конкурсе молодежного контента
24 октября 2024 18:03  [302] Дом народного единства провел "Зарядку со спецназом" для кадетов и юнармейцев
24 октября 2024 17:29  [320] Евгений Семенов: "Проект создания велосети заслуживает внимания"
24 октября 2024 17:07  [322] Елена Мозгунова: "Создание велосети требует комплексного подхода"
24 октября 2024 17:02  [311] Прививки против гриппа сделали около 1 млн нижегородцев
24 октября 2024 16:49  [273] Андрей Самсонов: "Создание велосети необходимо увязывать с будущим развитием Нижнего Новгорода"
24 октября 2024 16:45  [325] В Нижнем Новгороде начали строить городскую велосеть
24 октября 2024 16:26  [282] Юрий Шалабаев вручил благодарности 42 работникам дорожного хозяйства Нижнего Новгорода
Общество

Новая банкнота номиналом 5000 рублей вышла в оборот в регионах России

25 октября 2024 07:55  [72] Общество

Новые банкноты номиналом 5000 рублей начали появляться в регионах России. Как сообщает РИА Новости, новинка поступила в отделения Банка России в Алтайском и Пермском краях и уже запущена в обращение.

Напомним, новый дизайн банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей представили в октябре 2023 года. Купюра в 5000 полностью посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне - стела "Европа - Азия", а на оборотной - памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-параллель" (Полярный круг) в Салехарде.

Как рассказали в отделении Барнаул "Банка России", в регионе будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми. В Пермском крае банкноты также постепенно поступают в денежное обращение через кредитные организации. При этом старые банкноты образца 1997 года будут находиться в обращении наравне с новыми ещё несколько лет до постепенного их вытеснения.

"Обновленные банкноты содержат усиленный защитный комплекс. Это защита от мошенников. Ни в коем случае не следует покупать у кого-то новые банкноты. Это не памятные купюры. Это привычные нам деньги будут, только с обновлённым дизайном", - прокомментировали представители банка.

Напомним также, что обновлённая банкнота в 1000 рублей была посвящена Приволжскому федеральному округу и его центральному городу - Нижнему Новгороду. На лицевой стороне были изображены знаковые места приволжской столицы: Никольская башня Нижегородского Кремля, Стрелка - место встречи двух великих рек Волги и Оки, Центральный павильон Нижегородской ярмарки, а также стадион "Нижний Новгород".

Объединяющий элемент оборотной стороны - река Волга. На ней изображены Жигулёвские горы, плывущий теплоход, Музей государственности татарского народа и республики Татарстан, башня СююмБике, расположенная в Казанском кремле, а также уфимский Музей археологии и этнографии.

Позднее регулятор принял решение доработать дизайн банкноты остановить её выпуск. Дело в том, что на купюре было изображено храмовое здание Казанского Кремля без креста: на храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало общественный резонанс.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги
Поделиться:
Новости по теме
12 декабря 2023 17:42  [1001] ЦБ РФ предупредил о новых схемах мошенничества с банкнотами в 5000 рублей
27 октября 2023 18:13  [914] Процедура обсуждения дизайна новых купюр может стать публичной
18 октября 2023 09:54  [704] Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей
04 августа 2023 14:04  [1174] Новая сторублевая купюра появилась в обращении в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph