Евгений Чинцов: "Жители пришли не только с проблемами, но и с конструктивными предложениями" Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов совместно с депутатом Заксобрания Нижегородской области Юрием Балашовым провел прием граждан в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия".

Вопросы жителей домов по улицам Медицинской, Ванеева и Горбатовской касались жилищно-коммунальной сферы. В частности, депутатам пожаловались на холодные батареи в квартире и проблемы с водоснабжением, попросили оказать содействие в устранении протечек кровли, ремонте входных групп, обновлении информационных стендов и отведении дождевой воды с улицы.

Все обращения были взяты на контроль. Также было принято решение провести выездные совещания с участием представителей районной домоуправляющей компании на указанных адресах.

Среди обратившихся к депутатам также была руководитель общественной организации "Наше наследие" Анна Шевченко. Она рассказала о реализации социального проекта "Школа ремесел", победившего в городском конкурсе "Открытый Нижний". В рамках проекта учащиеся 7-10 классов школ №24 и №35 в свободное от учебы время шьют постельные принадлежности для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации и проходящих реабилитацию в госпиталях.

"Мы занимаем школьников общественно полезным трудом, и хотели бы нашу модель предложить для внедрения во всех школах города, области, а, возможно, выйти и на федеральный уровень", – поделилась своей идеей нижегородка.

По мнению депутатов, необходимо проработать механизм тиражирования проекта совместно департаментом образования администрации Нижнего Новгорода, директорами школ города и подготовить соответствующую нормативно-правовую базу. Евгений Чинцов пообещал оказать содействие в решении данного вопроса.

"Жители пришли не только со своими личными проблемами, но и с конструктивными предложениями, которые касаются работы с молодежью и школьниками. Конечно, такие инициативы будем поддерживать! В ходе приема обсудили вопросы граждан в сфере ЖКХ, которые не решаются годами. Буду включаться и вместе с коллегами искать пути решения по каждой ситуации", – резюмировал Евгений Чинцов.