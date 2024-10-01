Концерт-спектакль о мирных жителях Донбасса покажут в Нижнем Новгороде Общество

Центр Пешков и проект "ПроЧувство" 30 октября в киноцентре "Рекорд" представит постановку "Мирняк": концерт-спектакль о мирных жителях Донбасса (12+).

Как сообщает Центр Пешков, сюжет спектакля основан на реальных историях семи женщин, которые жили на Донбассе с 2014-го по 2022 год. Все семь ролей сыграла молодая актриса из Донецка Дарья Байдак.

Мирные донбасские женщины, ставшие прототипами героинь спектакля, - это звезда телешоу, акушерка, девочка-подросток, многодетная мать, бригадир с "Азовстали", матушка, студентка. Их истории адаптированы под театральный сценарий, но сохранили все черты и характеры героинь, главные события их жизни и переживания.

Проект является симбиозом нескольких видов искусств: театра, музыки, фотографии. Он о патриотизме, гуманизме, искренней любви к Родине. В музыкальном оформлении используются эффекты художественного театра: яркая драматургия и кинематографичные саундтреки, которые были написаны автором идеи, композитором и музыкантом Владимиром Генераловым специально для спектакля на стихи поэтов Анны Долгаревой, Анны Ревякиной, Марины Цветаевой, Юнны Мориц. Так как это не только спектакль, но и концерт, на сцене будет присутствовать музыкальная фолк-рок группа "Мариванна".

Автор идеи, композитор и художественный руководитель проекта – Владимир Генералов; актриса – Дарья Байдак; режиссер - Максим Лакомкин; драматург – Елена Юсупова; звукорежиссер – Владимир Кирсанов; художник по свету – Артем Долотов; директор – Наталья Андреева.

Вход на концерт-спектакль в КЦ "Рекорд" свободный по регистрации.