Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
Режим работы реверсивной полосы изменили на Борском мосту
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
28 октября 2024 10:45  [79] Фабрику деревянных игрушек построят в Нижегородской области
28 октября 2024 10:03  [121] Выпуск обновленной купюры 500 рублей перенесли на потом
25 октября 2024 18:02  [626] Проект областного бюджета на 2025 год внесли в нижегородское Заксобрание
25 октября 2024 13:56  [594] Банк России поднял ключевую ставку до 21,00% годовых
25 октября 2024 12:19  [552] Минтруд планирует повысить квоту на наем иностранцев
25 октября 2024 11:47  [679] Развитие страны в долгосрочной перспективе: "Единая Россия" проголосовала за проект бюджета в первом чтении
25 октября 2024 10:33  [602] Новая стратегия развития "Почты России" будет представлена до конца 2024 года
24 октября 2024 18:43  [706] Промышленное производство выросло в Нижегородской области на 3,4% в 2024 году
24 октября 2024 17:21  [743] Нижегородская область намерена поставить в Белоруссию 10 речных судов
24 октября 2024 16:08  [620] Буксир-толкач, построенный по проекту нижегородской судоверфи, спущен на воду
Экономика

Фабрику деревянных игрушек построят в Нижегородской области

28 октября 2024 10:45  [79] Экономика

Фото: Владимир Немыгин

Проект производственного корпуса по выпуску деревянных игрушек в поселке Вознесенское Нижегородской области прошел экспертизу. Об этом сообщается Единый реестр заключений проектной документации.

Застройщиком фабрики выступает ООО "Возвуден" (п. Вознесенское). Проектную документацию подготовили специалисты нижегородского ООО АМП "ВВС".

Проект строительства фабрики по производству деревянных игрушек был одобрен на заседании совета по земельным и имущественным отношениям 7 июня 2023 года. ООО "Возвуден" занимается производством деревянных игрушек и имеет широкий рыночный оборот. Новый завод построят напротив дома № 14Б по улице Восточной.

Объем инвестиций в реализацию проекта составит 300 млн рублей.

На новом предприятии планируется создать 250 новых рабочих мест.

Напомним, музей Городецкой росписи откроется в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НХП Производство
Поделиться:
Новости по теме
04 сентября 2024 13:49  [918] Краеведческий музей под открытым небом открылся в Спасском
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph