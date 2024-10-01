Фабрику деревянных игрушек построят в Нижегородской области Экономика

Фото: Владимир Немыгин

Проект производственного корпуса по выпуску деревянных игрушек в поселке Вознесенское Нижегородской области прошел экспертизу. Об этом сообщается Единый реестр заключений проектной документации.

Застройщиком фабрики выступает ООО "Возвуден" (п. Вознесенское). Проектную документацию подготовили специалисты нижегородского ООО АМП "ВВС".

Проект строительства фабрики по производству деревянных игрушек был одобрен на заседании совета по земельным и имущественным отношениям 7 июня 2023 года. ООО "Возвуден" занимается производством деревянных игрушек и имеет широкий рыночный оборот. Новый завод построят напротив дома № 14Б по улице Восточной.

Объем инвестиций в реализацию проекта составит 300 млн рублей.

На новом предприятии планируется создать 250 новых рабочих мест.

Напомним, музей Городецкой росписи откроется в Нижегородской области.