Смартфоны подорожали в РФ почти на 15% Экономика

За девять месяцев 2024 года смартфоны в России подорожали в среднем на 12-15%, пишут Известия.

Так, средняя цена одного телефона сейчас составляет около 23,7 тыс. рублей.

Отмечается, что к росту цен на гаджеты привели изменения курса валют, рост стоимости закупок, а также удорожание логистики.

По данным экспертов, повышение ключевой ставки также влияет на ритейлеров и поставщиков. К Новому году прогнозируется умеренный рост цен на бытовую электронику, включая смартфоны и другие устройства.

Как сообщалось ранее, рост цен на новостройки в РФ замедлился.