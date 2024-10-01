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Смартфоны подорожали в РФ почти на 15%

28 октября 2024 13:45  [78] Экономика

За девять месяцев 2024 года смартфоны в России подорожали в среднем на 12-15%, пишут Известия.

Так, средняя цена одного телефона сейчас составляет около 23,7 тыс. рублей.

Отмечается, что к росту цен на гаджеты привели изменения курса валют, рост стоимости закупок, а также удорожание логистики.

По данным экспертов, повышение ключевой ставки также влияет на ритейлеров и поставщиков. К Новому году прогнозируется умеренный рост цен на бытовую электронику, включая смартфоны и другие устройства.

Как сообщалось ранее, рост цен на новостройки в РФ замедлился.

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