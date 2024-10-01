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Общество

Водители Нижегородского водоканала получили ключи от новой техники

28 октября 2024 17:42  [113] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Юрий Шалабаев вручил ключи от новой техники водителям Нижегородского водоканала. Как сообщил глава города в своих соцсетях, всего в этом году в рамках инвестпрограммы предприятие закупило 33 единицы спецтранспорта.

В автопарк водоканала передали самосвалы, автокран, гусеничный экскаватор, грузопассажирские "Газели" для аварийно-технических служб, другую спецтехнику.

По словам Юрия Шалабаева, обновление автопарка проводится регулярно во всех муниципальных предприятиях, в том числе, в Нижегородском водоканале и Теплоэнерго. В следующем году планируется приобрести до 35 единиц спецтехники. Глава города отметил, что часть поступившего транспорта уже работает на объектах. Так, купленный в этом году гусеничный экскаватор уже работает в Ольгине на строительстве сетей водоснабжения и водоотведения.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" - управляющей организации АО "Нижегородский водоканал" Дмитрий Сивохин подчеркнул, что обновление техники положительно сказывается на работе предприятия: бригады оперативнее выезжают на вызовы, сроки ремонта сокращаются. 

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства напомнили, что по решению главы города с 2021 года уже закуплено более 400 единиц специальной дорожной техники.

Ранее сообщалось, что готовность спецтехники к зиме проверили в Нижегородском, Автозаводском и Ленинском районах.

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Теги:
Водоканал Городское хозяйство Техника
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