Водители Нижегородского водоканала получили ключи от новой техники

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Юрий Шалабаев вручил ключи от новой техники водителям Нижегородского водоканала. Как сообщил глава города в своих соцсетях, всего в этом году в рамках инвестпрограммы предприятие закупило 33 единицы спецтранспорта.
В автопарк водоканала передали самосвалы, автокран, гусеничный экскаватор, грузопассажирские "Газели" для аварийно-технических служб, другую спецтехнику.
По словам Юрия Шалабаева, обновление автопарка проводится регулярно во всех муниципальных предприятиях, в том числе, в Нижегородском водоканале и Теплоэнерго. В следующем году планируется приобрести до 35 единиц спецтехники. Глава города отметил, что часть поступившего транспорта уже работает на объектах. Так, купленный в этом году гусеничный экскаватор уже работает в Ольгине на строительстве сетей водоснабжения и водоотведения.
Генеральный директор АО "Теплоэнерго" - управляющей организации АО "Нижегородский водоканал" Дмитрий Сивохин подчеркнул, что обновление техники положительно сказывается на работе предприятия: бригады оперативнее выезжают на вызовы, сроки ремонта сокращаются.
В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства напомнили, что по решению главы города с 2021 года уже закуплено более 400 единиц специальной дорожной техники.
Ранее сообщалось, что готовность спецтехники к зиме проверили в Нижегородском, Автозаводском и Ленинском районах.
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