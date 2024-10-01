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Культура и отдых

Два новых глэмпинга открыли в Нижнем Новгороде и на Бору по нацпроекту

29 октября 2024 10:30  [166] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Два новых глэмпинга в Нижнем Новгороде и Борском районе в Нижегородской области открыли при господдержке. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Комплексы возведены в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Глэмпинг в столице Приволжья рассчитан на 9 номеров, а на Бору - на 10 номеров.

По итогам конкурса минэкономразвития РФ инвесторы получили субсидии в размере около 20 млн рублей из федерального бюджета на строительство двух глэмпингов. Доля софинансирования из областного бюджета составила около 800 тысяч рублей.

"Мы стремимся создать условия, которые позволят каждому ощутить красоту нашего региона и насладиться отдыхом в гармонии с природой. Благодаря реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" инвесторы получают дополнительные меры поддержки, чтобы создать больше рабочих мест и возможностей для отдыха местных жителей и гостей", - отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Напомним, глэмпинги на 430 мест откроются в Нижегородской области до конца 2024 года.

Также ранее сообщалось, что гостиницу планируется построить рядом с усадьбой Рябининой на улице Ильинской в Нижнем Новгороде

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Теги:
Гостиницы Отдых
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