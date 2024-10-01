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Общество

Более 100 штрафов заплатили ДУКи в Дзержинске по итогам проверок ГЖИ с начала года

29 октября 2024 14:32  [37] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В дзержинский отдел Государственной жилищной инспекции Нижегородской области (ГЖИ) с начала года поступило 2,8 тысячи обращений от жителей на плохую работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Как сообщает пресс-служба ГЖИ, по итогам проверок жилищные инспекторы выдали коммунальщикам 109 предписаний и выписали штрафы на сумму около 4 млн рублей. 

Так, в Дзержинске в подъезде многоэтажного жилого дома на улице Клюквина управляющая компания заменила окна только после штрафа. Весной этого года местная жительница пожаловалась в дзержинский отдел инспекции на плохое состояние оконных блоков в шестом подъезде. Управляющая организация на обращения никак не реагировала. В ходе проверки инспекторы дзержинского отдела ГЖИ выявили неплотный притвор створок окон на всех этажах и разбитые стекла. В отношении директора управляющей компании было возбуждено дело об административном правонарушении. Штраф составил более 53 тысяч рублей, а ООО "УК "Управдом-Центр" получило предписание устранить все нарушения.

Напомним, жители могут обратиться с заявлением в Госжилинспекцию с помощью приложения "Госуслуги. Дом". Для очного обращения необходимо обязательно предоставить документ, удостоверяющий личность.

Ранее сообщалось, что более 6 тысяч контейнерных площадок проверили специалисты нижегородской ГЖИ.

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Теги:
ГЖИ Штраф
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