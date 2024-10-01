Маршрут автобуса А-28 временно сокращён из-за работ на остановке "Щелоковский хутор" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Советском районе Нижнего Новгорода на территории, где расположен конечный остановочный пункт "Щелоковский хутор". В связи с этим временно изменена схема движения автобусов по маршруту А-28 "Улица Усилова - Щёлоковский хутор". Об этом предупредили в Центре развития транспортных систем.

Согласно информации, автобусы не доезжают до конечного пункта и производят разворот в районе магазина на улице Горбатовской.

"Об окончании ремонтных работ будет сообщено дополнительно", - уточнили в ЦРТС.