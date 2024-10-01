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Общество

Маршрут автобуса А-28 временно сокращён из-за работ на остановке "Щелоковский хутор"

30 октября 2024 11:47  [69] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Советском районе Нижнего Новгорода на территории, где расположен конечный остановочный пункт "Щелоковский хутор". В связи с этим временно изменена схема движения автобусов по маршруту А-28 "Улица Усилова - Щёлоковский хутор". Об этом предупредили в Центре развития транспортных систем.

Согласно информации, автобусы не доезжают до конечного пункта и производят разворот в районе магазина на улице Горбатовской.

"Об окончании ремонтных работ будет сообщено дополнительно", - уточнили в ЦРТС.

Ранее сообщалось, что маршрут трамвая №27 в Нижнем Новгороде сокращён с 14 октября из-за ремонта трамвайных путей на улице Бекетова.

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Теги:
Общественный транспорт Советский район
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