Маршрут автобуса А-28 временно сокращён из-за работ на остановке "Щелоковский хутор"

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В Советском районе Нижнего Новгорода на территории, где расположен конечный остановочный пункт "Щелоковский хутор". В связи с этим временно изменена схема движения автобусов по маршруту А-28 "Улица Усилова - Щёлоковский хутор". Об этом предупредили в Центре развития транспортных систем.
Согласно информации, автобусы не доезжают до конечного пункта и производят разворот в районе магазина на улице Горбатовской.
"Об окончании ремонтных работ будет сообщено дополнительно", - уточнили в ЦРТС.Ранее сообщалось, что маршрут трамвая №27 в Нижнем Новгороде сокращён с 14 октября из-за ремонта трамвайных путей на улице Бекетова.
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