Отмененный автобус № 39 вернут на маршрут в Нижнем Новгороде с 15 октября Общество

Автобус № 39 "Микрорайон Кузнечиха-2 – Площадь Минина и Пожарского" вернут на маршрут в Нижнем Новгороде с 15 октября. Об этом заявила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

По ее словам, решение о возобновления маршрута было принято после обращений жителей микрорайона "Кузнечиха".

"Автобус будет ходить по измененной схеме. Маршрут улучшит транспортную связь микрорайона "Кузнечиха", а также улиц Козицкого, Шишкова и Богородского с площадью Советской, улицами Родионова, Минина и площадью Минина и Пожарского. Трасса маршрута пройдет через улицы Ивлиева, Козицкого, Шишкова, Богородского, Сусловой, Бринского, Родионова и Минина", - отметили в ЦРТС.

Обслуживать этот будет перевозчик ООО "ПассажирТрансСервис НН".

Напомним, автобусный маршрут А-39 отменили в Нижнем Новгороде в начале мая.