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Общество

Отмененный автобус № 39 вернут на маршрут в Нижнем Новгороде с 15 октября

14 октября 2024 15:38  [44] Общество

Автобус № 39 "Микрорайон Кузнечиха-2 – Площадь Минина и Пожарского" вернут на маршрут в Нижнем Новгороде с 15 октября. Об этом заявила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

По ее словам, решение о возобновления маршрута было принято после обращений жителей микрорайона "Кузнечиха".

"Автобус будет ходить по измененной схеме. Маршрут улучшит транспортную связь микрорайона "Кузнечиха", а также улиц Козицкого, Шишкова и Богородского с площадью Советской, улицами Родионова, Минина и площадью Минина и Пожарского. Трасса маршрута пройдет через улицы Ивлиева, Козицкого, Шишкова, Богородского, Сусловой, Бринского, Родионова и Минина", - отметили в ЦРТС.

Обслуживать этот будет перевозчик ООО "ПассажирТрансСервис НН".

Напомним, автобусный маршрут А-39 отменили в Нижнем Новгороде в начале мая.

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Теги:
маршруты Общественный транспорт
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