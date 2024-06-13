Жертвами алкогольных отравлений в 2023 году стали 11 нижегородцев Происшествия

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По итогам прошлого года в Нижегородской области от отравления суррогатным алкоголем скончалось 11 человек, сообщает "Время Н" со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

Это на 4 человека больше, чем в 2022 году. Тогда в Нижегородской области от суррогатных алкогольных напитков погибло 7 человек.

За прошедшие три месяца текущего года в регионе от отравлений спиртосодержащей продукцией умер 1 человек.

Кроме того, по данным ГБУЗ НО "Медицинский информационно-аналитический центр", от случайных отравлений алкоголем в 2023 году скончалось 148 человек. Показатель смертности составил около 5% на 100 тысяч населения. Прирост составил более 21%.

Ранее сообщалось, что требования к производителям спиртных напитков ужесточили в России.

Также сообщалось, что более 5 тысяч литров алкосуррогата изъято из продажи в Нижнем Новгороде.