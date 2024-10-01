Дорогу на улице Гвардейцев в Нижнем Новгороде перекрыли до 25 ноября

Департамент транспорта Нижнего Новгорода предупредил о транспортных оранчиениях, которые вводятся в Московском районе.
В частнсоти, в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях временно приостановят движение на улице Гвардейской - в районе домов № 9 и 10.
Ограничения дубут действовать с 6:00 31 октября до 23:59 25 ноября.
В это время автобус маршрута А-89 будет объездать зону перекрытия по улице Софьи Перовской и улице Буревестника.
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