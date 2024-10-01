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Происшествия

Лиса стала причиной массового смертельного ДТП в Дивеевском районе

31 октября 2024 08:25  [180] Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Вечером 30 октября в Дивеевском районе произошло страшное ДТП, в котором погибли два человека. Подробности рассказали в Госавтоиспекции.

Авария произошла на 17 км автодороги Ардатов – Дивеево, около села Большое Череватово, там столкнулись три легковых автомобиля.

По информации дивеевского отдела ГИБДД, на дорогу выбежала лисица, и 43-летний водитель Volkswagen Polo, сбив её, вырулил на встречку. Этот опасный манёвр привёл к столкновению с двумя машинами - Renault Duster и Opel Corsa.

В результате ДТП погибли водитель Volkswagen и его 13-летний пассажир. Водители двух других автомобилей были досталены в Арзамасскую ЦРБ - 43-летний мужчина и 38-летняя женщина.

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Теги:
Госавтоинспекция Дивеевский район ДТП
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