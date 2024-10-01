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Общество

Нижегородские трамваи № 6 и 7 изменили схему движения 31 октября

31 октября 2024 09:55  [97] Общество

Нижегородские трамваи № 6 и 7 изменили схему движения 31 октября. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Согласно информации, движение трамваев №7 с 10:00 до 15:00 будет организовано по Сормовскому кольцу.

Движение трамваев №6 временно приостановлено из-за проведения работ по благоустройству, уточнили в ЦРТС.

Напомним, проект реконструкции трамвайного депо №2 в Нижнем Новгороде прошёл госэкспертизу

Кроме того, новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу в Нижнем Новгороде до конца года.

Ранее сообщалось, что движение трамваев №2 возобновили до Чёрного пруда.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай
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