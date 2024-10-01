Нижегородские трамваи № 6 и 7 изменили схему движения 31 октября. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Согласно информации, движение трамваев №7 с 10:00 до 15:00 будет организовано по Сормовскому кольцу.
Движение трамваев №6 временно приостановлено из-за проведения работ по благоустройству, уточнили в ЦРТС.
Напомним, проект реконструкции трамвайного депо №2 в Нижнем Новгороде прошёл госэкспертизу.
Кроме того, новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу в Нижнем Новгороде до конца года.
Ранее сообщалось, что движение трамваев №2 возобновили до Чёрного пруда.
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