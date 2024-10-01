Нижегородская область вошла в топ-10 по числу заявок на конкурс "Наставничество" Общество

Фото: АНО "Россия – страна возможностей"

Нижегородская область вошла в топ-10 по количеству заявок, которые были поданы на новый конкурс "Наставничество" президентской платформы "Россия – страна возможностей". По данным организаторов, в общей сложности на официальном сайте прошли регистрацию около 25 тысяч человек со всех регионов страны. Из Нижегородской области заявку подали 569 человек.

Стать участником конкурса могли все желающие в возрасте от 18 лет. Больше всего заявок подали люди в возрасте от 36 до 55 лет - 57%, еще 22% - в возрасте от 26 до 35 лет, в возрасте от 18 до 25 лет – 13%.

Конкурс проводится по двум направлениям: "Наставник года" – с индивидуальным участием и "Лучшие практики наставничества", в котором предусмотрено как самостоятельное, так и командное участие.

У участников была возможность испытать свои силы сразу в двух направлениях. В каждом конкурсанты выбирали одну из четырех номинаций: "Наставник/наставничество на производстве"; "Наставник/наставничество в сфере образования"; "Наставник/наставничество в социальной сфере и общественной деятельности"; "Наставник/наставничество на государственной и муниципальной службе".

Дистанционный отборочный этап заявок завершился 27 октября. Участники предоставляли рекомендации кадровой службы или письма-резюме, подтверждающие профессиональные компетенции кандидата, а также видеовизитку с самопрезентацией.

Для тех, кто пробует свои силы в направлении "Наставник года", было предусмотрено дополнительное задание – дистанционная оценка уровня компетенций, благодаря которой они смогли получить рекомендации по развитию надпрофессиональных навыков.

После проверки всех заявок состоится конкурсный экспертный отбор. По его результатам определятся победители, которые выступят от своих регионов в финале.

Завершающий очный этап пройдет с 17 по 19 декабря. В формате "Фестиваля наставников" участники смогут заявить о себе и о своей практике наставничества, получить профессиональное признание коллег, пройти образовательную программу.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-10 по числу заявок на конкурс "Моя страна – моя Россия".