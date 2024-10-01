Ольга Гусева представила опыт Нижегородской области по переселению иностранцев на конгрессе в Москве Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева на VIII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, представила опыт Нижегородской области по переселению иностранных граждан в регион. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

По словам Ольги Гусевой, в последнее время вырос интерес к переезду в регион со стороны иностранных граждан.

"Причем в большей степени это именно высококвалифицированные специалисты: инженеры, ИТ-специалисты, врачи, фермеры, инвесторы социальных проектов – вот кто выбирает Нижегородскую область своим новым домом. Примером успешной интеграции иностранцев в жизнь региона стали семьи Кирш из Германии и Фейнстра из Канады", - подчеркнула Ольга Гусева.

По словам министра, на данный момент порядка 100 иностранных семей подали заявки на переезд в Нижегородскую область.

По решению губернатора Глеба Никитина с 1 июля текущего года для организации максимально комфортного и эффективного процесса переезда в регионе действует специализированная иммиграционная АНО "Областное кадровое агентство", которая помогает с решением вопросов, возникающих у иностранных граждан в процессе переезда в регион, и их успешной адаптации.

Ольга Гусева отметила важность работы данного агентства для Нижегородской области и России.

"Это кадровое обеспечение программы достижения технологического суверенитета страны, улучшение демографической ситуации, привлечение человеческого капитала, "приток мозгов", способствование экономическому росту, создание новых рабочих мест, улучшение образа России за рубежом с помощью "мягкой силы", - сказала министр.

Ранее сообщалось, что почти 50 семей из западных стран хотят переехать в Нижегородскую область.