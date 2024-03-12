Глеб Никитин и Юрий Арсентьев торжественно вручили российские паспорта супругам Ремо и Биргит Кирш Общество

Фото: Олег Булыгин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев вручили паспорта Российской Федерации супругам Ремо и Биргит Кирш. Торжественная церемония прошла в Усадьбе Рукавишниковых.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Петр Банников, министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

"Ремо Кирш – настоящий посол нашего региона в европейских странах. Он очень много общается с людьми, которые тоже хотят пойти по этому пути. Мы в этом чрезвычайно заинтересованы. Есть планы сделать регион хабом для приглашения высококвалифицированных специалистов, людей, которые разделяют ценности нашей страны. И помощь Ремо в этом неоценима. Ему приходят десятки запросов, с которыми можно работать. Есть люди интересных профессий - дизайнеры инжиниринговых бюро автомобильной промышленности, архитекторы, работники сельского хозяйства. Очень рад, что такой процесс идет", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что в регионе сейчас создается специальное подразделение для привлечения квалифицированных кадров. Акцент будет сделан на тех, кто планирует переезд в регион на постоянное место жительства.

"Это будет агентство "зеленого коридора", которое должно снимать все барьеры для приезжающих в наш регион. Сейчас ситуация такая, что гражданину Германии или другой страны, который задумался о переезде, некому задать вопросы. У тех, кто отвечает за визовую поддержку, за работу с иностранцами официально, другие задачи. Должна быть, скорее, работа в формате проектного офиса. С господином Киршем планируем советоваться по поводу того, на что ориентироваться в первую очередь", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил Юрий Арсентьев, мероприятие стало возможным благодаря новому закону "О гражданстве Российской Федерации", который вступил в законную силу 26 октября 2023 года. В соответствии с ним в полномочия президента России введен исключительный порядок приема в гражданство РФ для лиц, имеющих особые заслуги перед страной, а также для тех, кто по своей профессии или по иным причинам представляет интерес для государства.

"Это позволило применять индивидуальный подход при рассмотрении каждого случая обращения о приеме в гражданство. Семейная чета Кирш стала первой среди иностранцев, избравших местом жительства Нижегородскую область, которая была принята в российское гражданство в исключительном порядке. Вместе с паспортами супруги получили все права и обязанности гражданина Российской Федерации. От души желаю Ремо и Биргит обрести благополучие и счастье на нижегородской земле и стать достойными гражданами нашей великой страны", - сказал Юрий Арсентьев.

Новые граждане Российской Федерации выразили поддержку нашему государству, пообещали и дальше повышать ее престиж среди граждан Германии и других зарубежных стран. Ремо и Биргит Кирш поблагодарили всех нижегородцев за радушный прием и помощь, которая была им оказана.

"Мы посетили разные города России, рассматривали разные варианты, но все равно возвращались в Нижний Новгород. С первого взгляда влюбились в этот регион. Нижегородская область - это настоящая Россия", - сказал Ремо Кирш.

Напомним, Ремо и Биргит Кирш стали первыми иностранцами в регионе, которые получили гражданство по новому закону.

"Пример семьи Кирш уникален. Это люди, которые, несмотря ни на какие санкции, показывают миру, какая на самом деле Россия. Они размещают видеоролики о жизни в Нижегородской области, благодаря чему их соотечественники также принимают решение о переезде в Россию. Сейчас поступает очень много заявок на переезд в регион от граждан стран Запада и Северной Америки, причем это преимущественно высококвалифицированные профессионалы – врачи, специалисты в сфере автомобилестроения, фермеры и многие другие. Нижегородская область готова их принять и оказать им поддержку в максимально быстрой адаптации к новым условиям жизни", - отметила Ольга Гусева.