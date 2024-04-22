Почти 50 семей из западных стран хотят переехать в Нижегородскую область Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 50 семей из стран Западной Европы, Америки и Австралии готовы иммигрировать в Нижегородскую область.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева обсудила с немецкой и австралийской семьей вопрос переезда. Отмечается, что иностранцы рассматривают Нижегородский регион как место постоянного проживания.

По словам министра Ольги Гусевой, Нижегородская область входит в число самых привлекательных российских регионов, которые рассматриваются иностранными гражданами для иммиграции.

"Благодаря немцу Ремо Киршу, который рассказывает о жизни в нашем регионе в своем телеграм-канале, число иностранцев, желающих переехать к нам, растет с каждым месяцем. Уже сейчас у нас в работе около 50 заявок от высококвалифицированных специалистов, готовых переехать в регион вместе со своими семьями", - рассказала Ольга Гусева.

Глава семьи из Германии Ральф Крюгер является специалистом в сфере автомобилестроения, а его жена Андреа - учитель немецкого языка. Отец семьи, прибывшей из Австралии, Тревор Антаннес Ван Стинберген по профессии геолог.

Также по решению губернатора Глеба Никитина, в Нижегородской области в скором времени начнет свою деятельность агентство по переселению. Ключевым направлением агентства станет координация иностранных граждан, которые выразили желание переехать в Нижегородскую область.

Напомним, ранее супруги Ремо и Биргит Кирш получили паспорта Российской Федерации. В торжественной обстановке в Усадьбе Рукавишниковых документы паре вручили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник ГУ МВД России по региону Юрий Арсентьев.

Семья Кирш выбрали для ПМЖ Богородский район, где возводят русско-немецкий посёлок "RuDe".