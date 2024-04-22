Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
23 апреля 2024 11:37  [43] Акция "Внимание, пешеход!" пройдёт на дорогах Нижнего Новгорода 23-25 апреля
23 апреля 2024 11:19  [77] Почти 50 семей из западных стран хотят переехать в Нижегородскую область
23 апреля 2024 11:02  [93] Несколько пригородных автобусных маршрутов возобновят работу в Нижегородской области
23 апреля 2024 10:48  [102] Туристический потенциал Нижегородской области представили экспертам проекта "Большая Волга"
23 апреля 2024 10:32  [98] Первый межнациональный турнир по длинным нардам прошел в нижегородском Доме народного единства
23 апреля 2024 10:16  [128] Свыше 3 тонн нерабочей техники сдали нижегородцы в ходе акции "Электронный сбор"
23 апреля 2024 09:18  [128] Глеб Никитин направил поздравление с праздником Песах
22 апреля 2024 19:54  [274] Парковку авто запретят между школой №22 и детским садом №67 в Верхних Печёрах
22 апреля 2024 18:51  [252] Незаконные объекты канализации выявлены на бывшей территории лодочной станции "Турист"
22 апреля 2024 18:38  [244] Нижегородский доброволец: "За Родину, семью, детей!"
Общество

Почти 50 семей из западных стран хотят переехать в Нижегородскую область

23 апреля 2024 11:19  [77] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 50 семей из стран Западной Европы, Америки и Австралии готовы иммигрировать в Нижегородскую область.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева обсудила с немецкой и австралийской семьей вопрос переезда. Отмечается, что иностранцы рассматривают Нижегородский регион как место постоянного проживания.

По словам министра Ольги Гусевой, Нижегородская область входит в число самых привлекательных российских регионов, которые рассматриваются иностранными гражданами для иммиграции.

"Благодаря немцу Ремо Киршу, который рассказывает о жизни в нашем регионе в своем телеграм-канале, число иностранцев, желающих переехать к нам, растет с каждым месяцем. Уже сейчас у нас в работе около 50 заявок от высококвалифицированных специалистов, готовых переехать в регион вместе со своими семьями", - рассказала Ольга Гусева.

Глава семьи из Германии Ральф Крюгер является специалистом в сфере автомобилестроения, а его жена Андреа - учитель немецкого языка. Отец семьи, прибывшей из Австралии, Тревор Антаннес Ван Стинберген по профессии геолог.

Также по решению губернатора Глеба Никитина, в Нижегородской области в скором времени начнет свою деятельность агентство по переселению. Ключевым направлением агентства станет координация иностранных граждан, которые выразили желание переехать в Нижегородскую область.

Напомним, ранее супруги Ремо и Биргит Кирш получили паспорта Российской Федерации. В торжественной обстановке в Усадьбе Рукавишниковых документы паре вручили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник ГУ МВД России по региону Юрий Арсентьев.

Семья Кирш выбрали для ПМЖ Богородский район, где возводят русско-немецкий посёлок "RuDe".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Иностранцы
Поделиться:
Новости по теме
15 марта 2024 14:40  [756] Ремо и Биргит Кирш впервые приняли участие в выборах президента России
14 марта 2024 18:40  [788] Глеб Никитин и Юрий Арсентьев торжественно вручили российские паспорта супругам Ремо и Биргит Кирш
04 марта 2024 10:02  [734] Решением президента РФ гражданин Германии Ремо Кирш получил российское гражданство в исключительном порядке
24 января 2024 17:53  [1081] Гражданин Канады планирует создать в Нижегородской области свою ферму
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph