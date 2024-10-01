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Общество

Сливочное масло из Турции начали экспортировать в Россию

31 октября 2024 07:18  [83] Общество

В Россию начали экспортировать сливочное масло из Турции, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что поставки стартовали 27 октября 2024 года.

По данным ФГИС "ВетИС", на 29 октября, оттуда импортировали уже 20 тонн продукта.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства РФ принимает меры меры по стабилизации цен на сливочное масло.

Также сообщалось, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом. Кроме того сообщалось, что импорт сливочного масла в Россию с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 9%.

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Теги:
Импорт Продовольствие
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