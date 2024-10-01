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Экономика

Рынок России в полном объеме обеспечен сливочным маслом

22 октября 2024 09:39  [51] Экономика

Российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом. Кроме того, по итогам текущего года предполагается рост объемов его выпуска. Об этом заявили в Минсельхозе РФ.

"Российский рынок в полной мере обеспечен этой продукцией. В январе - августе отечественными производителями было выпущено 221,2 тысячи тонн сливочного масла, что примерно соответствует уровню прошлого года. С учетом роста производства сырого молока ожидается и увеличение объемов выпуска продуктов переработки по итогам текущего года", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Минсельхоз России и Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) не получали информацию от участников рынка об остановке или сокращении производства сливочного масла.

Ранее некоторые СМИ писали, что крупные производители сливочного масла начали уведомлять федеральные торговые сети о том, что приостанавливают производство или сокращают отгрузки этой продукции. Это касалась товаров марок "Простоквашино", "Село Зеленое", "Масло сливочное крестьянское" и другие.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз принимает меры по стабилизации цен на сливочное масло.

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Теги:
Минсельхоз Продовольствие
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