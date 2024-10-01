Двустороннее движение транспорта введут с 21 ноября на участке улицы Красносельской Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде по улице Красносельской – на участке от улицы Барминской до улицы Малой Ямской - с 21 ноября будет введено двустороннее движение транспорта.

Как сообщает МКУ "Центр организации дорожного движения", изменение организации дорожного движения поможет снизит транспортную нагрузку на дублер улицы Красносельской и улицу Малую Ямскую.

В ЦОДД отмечают, что для организации двустороннего движения транспорта модернизируют два светофорных объекта на перекрестках улиц Малой Ямской – Красносельской и Барминской – Красносельской.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что дорогу на улице Гвардейцев в Нижнем Новгороде перекрыли до 25 ноября.