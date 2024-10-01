НПЦ беспилотных авиасистем запущен в Нижегородской области Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале о том, что в регионе начал работу научно-производственный центр беспилотных авиасистем. По словам главы региона, Центр создан для того, чтобы объединить усилия ряда компаний, уже работающих в этой отрасли. В ближайшее время планируется присвоить статус резидента 13 организациям, которые получат доступ к коллективному использованию как лабораторно-исследовательского комплекса, так и летно-испытательного центра. "Статус НПЦ уже подтвержден Минпромторгом РФ, а это позволяет рассчитывать на получение федеральной поддержки и по программам нового национального проекта "Беспилотные авиационные системы", – заметил Глеб Никитин.

Мы попросили экспертов оценить данное событие и высказать свою точку зрения на то, как инициатива губернатора и правительства региона повлияет на развитие отрасли и скажется на укреплении обороноспособности страны.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Во всеобщем ажиотаже вокруг беспилотных авиасистем следует различать разные грани вопроса. Первая - это собственно "хайп" вокруг данной темы. Он конвертируется в интерес молодежи, которую благодаря этому удается привлечь в соответствующие центры, занимающиеся разработкой, производством и обучением. Как обычно, подобные всплески интереса непродолжительны, поэтому попытка органов власти всех уровней сыграть на поднятом вокруг БПЛА ажиотаже и максимально использовать момент вполне оправдана. Будет ли она, а главное затраты, эффективной - покажет и время. Беспилотные авиационные, автомобильные, производственные и другие системы - это массовая робототехника ближайшего будущего, к широкому внедрению которой в производстве и сфере услуг общество подошло вплотную. На этом направлении, в сфере разработки, производства, программирования - сегодня определяются будущие регионы-лидеры. Научно-промышленный потенциал региона позволяет рассчитывать на достойное место в этой группе.."

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"На сегодняшний день беспилотная авиация является актуальной и перспективной сферой развития. В Нижегородской области есть целый ряд компаний, которые работают в этом направлении, а их объединение в единый центр позволит консолидировать усилия. То, что организация получила официальный статус НПЦ от Министерства промышленности и торговли РФ, позволит рассчитывать на финансовую помощь федерального центра. Как известно, сферы применения беспилотной авиации постоянно расширяются: как в мирных целях (анализ рельефа местности, мониторинг экосистем, геодезические исследования), так и для решения военных задач разведывательного характера, доставки грузов и др. Очевидно, объединение ряда компаний и небольших производств (стартапов) даст им возможность совместно развиваться и использовать наработки друг друга. Создание НПЦ в Нижегородской области свидетельство того, что в регионе есть необходимые производственные площадки, интеллектуальный ресурс и успешные консолидированные действия властей во главе с губернатором по выходу в лидирующие позиции в данном процессе по сравнению с другими субъектами РФ".

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества считает, что у региона очень неплохие позиции для того, чтобы стать лидером в разработке беспилотных систем.

"Сегодня центры разработки и внедрения беспилотных авиационных систем действуют во многих городах страны. Некоторые из них работают уже не первый год, другие открылись совсем недавно. В стране идет напряженный конкурентный процесс, который может закончится тем, что правительство страны завершит период наблюдения за креативными экспериментами регионов и примет решение о создании единого федерального центра БАС с сетью филиалов по всей стране (по аналогии с Федеральным ядерным центром в Сарове). Очевидно, что многие регионы заинтересованы в победе в этом неформальном конкурсе, потому что это обещает мощную федеральную поддержку, обеспеченную такими ресурсами, которыми обеспечиваются новые национальные проекты.."

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н" обращает внимание на перспективы в разработке и использовании беспилотников.

"Запуск в регионе научно-производственного центра беспилотных авиасистем (НПЦ БАС) отлично вписывается в уже апробированный шаблон взаимоотношений Нижегородской власти с властью федеральной. Как только появляется возможность привлечь дополнительное федеральное финансирование отдельных перспективных направлений деятельности, нижегородская власть делает все необходимое, чтобы эти деньги в область обязательно пришли. Тем более, если средства заложены в один из нацпроектов. Развитие БАС — это нацпроект "Беспилотные авиационные системы", запущенный в январе 2024 года. А к концу десятилетия, то есть, к 2030 году, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, количество беспилотной техники, произведённой в России, должно вырасти более чем в пять раз.."

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода уверен, что гонка вооружений уже давно перешла в сферу микроэлектроники.

"Беспилотники, которые ещё вчера казались научной фантастикой из фильмов футуристов, сегодня прочно вошли в нашу жизнь и выполняют уже множество прикладных функций. Как часто бывает в нашем мире, будущее наступает на войне - научно-технологический прогресс проявляет себя в первую очередь в военных технологиях. Сегодняшние военные действия - максимально высокотехнологичны. СВО показала, что из всех видов вооружения именно БПЛА наносят самый ощутимый урон - он составляет порядка 75 процентов. Сравнительно недорогие беспилотники уничтожают технику, стоимостью в тысячи крат больше. Вчерашние геймеры с джойстиками в руках, умельцы из гаражей и выпускники кружков радиоэлектроники способны нанести ущерб армии противника, сравнимый с артиллерией, штурмовиками и авиацией.. "

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"