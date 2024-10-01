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Общество

Роман Пермяков: "Гонка вооружений уже давно перешла в сферу микроэлектроники"

31 октября 2024 17:09  [2] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале о том, что в регионе начал работу научно-производственный центр беспилотных авиасистем. По словам главы региона, Центр создан для того, чтобы объединить усилия ряда компаний, уже работающих в этой отрасли. В ближайшее время планируется присвоить статус резидента 13 организациям, которые получат доступ к коллективному использованию как лабораторно-исследовательского комплекса, так и летно-испытательного центра. "Статус НПЦ уже подтвержден Минпромторгом РФ, а это позволяет рассчитывать на получение федеральной поддержки и по программам нового национального проекта "Беспилотные авиационные системы", – заметил Глеб Никитин.

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода:

"Беспилотники, которые ещё вчера казались научной фантастикой из фильмов футуристов, сегодня прочно вошли в нашу жизнь и выполняют уже множество прикладных функций. Как часто бывает в нашем мире, будущее наступает на войне -  научно-технологический прогресс проявляет себя в первую очередь в военных технологиях. Сегодняшние военные действия - максимально высокотехнологичны. СВО показала, что из всех видов вооружения именно БПЛА наносят самый ощутимый урон - он составляет порядка 75 процентов. Сравнительно недорогие беспилотники уничтожают технику, стоимостью в тысячи крат больше. Вчерашние геймеры с джойстиками в руках, умельцы из гаражей и выпускники кружков радиоэлектроники способны нанести ущерб армии противника, сравнимый с артиллерией, штурмовиками и авиацией. 

Повсеместное использование беспилотников изменило войну до неузнаваемости, и способно переписать учебники военного дела. Дроны-камикадзе, дроны перехватчики, дроны-разведчики, ударные дроны, дроны-транспортеры, дроны-сапёры. Появился даже неофициальный термин "малое небо", и за его контроль ведётся ожесточенная борьба на всех участках фронта – со своими формами ПВО и средствами РЭБ. "Малая авиация" в ближайшем будущем может использоваться даже в противодействии "большой авиации". Очевидно, что уже сейчас БПЛА способны перегрузить ПВО, и пробить даже самую мощную защиту. Неслучайно сейчас всерьез идут обсуждения о необходимости создании отдельного рода войск – войск беспилотной авиации. Война стала совсем другой, а это в свою очередь формирует вызовы общественной безопасности, на которые государству нужно дать свой ответ. 

Гонка вооружений ушла в микроэлектронику, IT и хайтек. Хорошо, что в России прекрасно понимают, что готовится нужно не "к прошедшим войнам", а к войнам настоящего и будущего, где технологии будут играть решающую роль. Не просто так Президент многократно подчеркивал значимость БПЛА, и на коллегии Минобороны заявлял о необходимости быть на шаг впереди в высоких технологиях. В Нижегородской области президента слышат хорошо, и как всегда системно подходят к решению важных государственных задач. По поручению губернатора создан и уже начал работу научно-производственный центр БПЛА. У нас в регионе есть передовые разработки, часть из которых, в частности, были представлены в ходе ЦИПР. Имея высокий научный, IT и инженерный потенциал, регион способен стать одним из лидеров в России в производстве дронов. А учитывая, что БПЛА это технологии двойного назначения, то дроны можно и нужно использовать и на "гражданке". Речь идёт о создании новой наукоемкой отрасли производства, которая может обеспечить мультипликативный экономический эффект и задать импульс развитию инновационных технологий, которые могут широко использоваться в самых разных сферах".

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Теги:
беспилотники Роман Пермяков Технологии
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