Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
20 июня 2024 16:48  [6490] Елена Мозгунова: "Важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями"
18 марта 2024 09:09  [2982] Роман Пермяков: "Результаты выборов превзошли даже самые смелые прогнозы социологов"
01 февраля 2024 14:58  [2603] Владимир Солдатенков: "Во время ремонта Борского моста важно минимизировать неудобства для автомобилистов и пассажиров"
29 февраля 2024 10:15  [2517] Наталья Халезова: Мошенники возродили старую схему знакомств под видом иностранцев
01 февраля 2024 12:14  [2330] Александр Брод: "Избирательная система России становится более открытой, комфортной и понятной людям"
22 декабря 2023 16:32  [2041] Виталий Гаврюшенко: "Предприятия ГК "Волгаэнерго" сработали четко, бесперебойно обеспечивая автозаводцев теплом и электричеством"
08 апреля 2024 19:35  [2031] Игорь Тюрин: "Нижегородский АПК благодаря господдержке прошел путь от критического состояния 90-х до сегодняшних рекордных урожаев"
22 декабря 2023 18:54  [1905] Евгений Люлин: "Нижегородская область продемонстрировала эффективную работу по реализации нацпроектов"
19 сентября 2024 15:53  [1836] Елена Мозгунова: Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали работающим инструментом в коммуникации участников
30 января 2024 12:25  [1709] Игорь Ларионов: "Мы уважаем любого соперника, но никого не будем бояться"
Последние новости рубрики Общество
31 октября 2024 16:49  [67] Андрей Чугунов: "Открытие Центра беспилотников в Нижегородской области - перспективное направление"
31 октября 2024 16:45  [60] НПЦ беспилотных авиасистем запущен в Нижегородской области
31 октября 2024 16:30  [82] Нижегородские медики получили награды в преддверии Дня народного единства
31 октября 2024 16:04  [126] Около 900 тысяч нижегородцев "серебряного возраста" не имеют работы
31 октября 2024 15:55  [125] Павел Солодкий: "Инициатива по созданию Фонда народного единства нашла широкий отклик у местного бизнес-сообщества"
31 октября 2024 14:13  [185] Двустороннее движение транспорта введут с 21 ноября на участке улицы Красносельской
31 октября 2024 14:02  [180] Нижегородское Заксобрание утвердило земельные сертификаты для участников СВО
31 октября 2024 13:25  [197] Ольга Гусева представила опыт Нижегородской области по переселению иностранцев на конгрессе в Москве
31 октября 2024 13:16  [279] Никита Авралев утвержден и.о. ректора НГЛУ им. Добролюбова
31 октября 2024 12:50  [186] Нижегородская область вошла в топ-10 по числу заявок на конкурс "Наставничество"
Общество

Андрей Чугунов: "Открытие Центра беспилотников в Нижегородской области - перспективное направление"

31 октября 2024 16:49  [67] Общество

убернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале о том, что в регионе начал работу научно-производственный центр беспилотных авиасистем. По словам главы региона, Центр создан для того, чтобы объединить усилия ряда компаний, уже работающих в этой отрасли. В ближайшее время планируется присвоить статус резидента 13 организациям, которые получат доступ к коллективному использованию как лабораторно-исследовательского комплекса, так и летно-испытательного центра. "Статус НПЦ уже подтвержден Минпромторгом РФ, а это позволяет рассчитывать на получение федеральной поддержки и по программам нового национального проекта "Беспилотные авиационные системы", – заметил Глеб Никитин.

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

"Запуск в регионе научно-производственного центра беспилотных авиасистем (НПЦ БАС) отлично вписывается в уже апробированный шаблон взаимоотношений Нижегородской власти с властью федеральной. Как только появляется возможность привлечь дополнительное федеральное финансирование отдельных перспективных направлений деятельности, нижегородская власть делает все необходимое, чтобы эти деньги в область обязательно пришли. Тем более, если средства заложены в один из нацпроектов. 

Развитие БАС — это нацпроект "Беспилотные авиационные системы", запущенный в январе 2024 года. А к концу десятилетия, то есть, к 2030 году, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, количество беспилотной техники, произведённой в России, должно вырасти более чем в пять раз. "Для этого мы поддержим разработчиков и покупателей такого оборудования. Речь идёт о грантах на конструкторскую документацию, о субсидиях для научно-производственных центров, а также о реализации государственного заказа", — заявил Мишустин на стратсессии посвящённой национальным проектам "Эффективная транспортная система" и "Беспилотные авиационные системы".

В Нижнем Новгороде и не скрывают, что рассчитывают на федеральные средства, которые очень помогут развитию новой отрасли. "Официальный статус позволит нам усилить работу по развитию беспилотных авиационных систем. Региональный НПЦ БАС и его резиденты смогут претендовать на меры поддержки национального проекта "Беспилотные авиационные системы", — цитирует главу областного минпрома Максима Черкасова пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. 

Глупо было бы думать, что НПЦ БАС создавался чтобы успеть к "дележке пирога". Простой поиск в интернете позволяет узнать, что в области беспилотники уже используются в сельском и лесном хозяйствах, что с января следующего года снизятся налоговые ставки для производителей беспилотных авиационных систем, что в сентябре 2025 года начнет работу образовательно-производственный кластер по направлению авиастроение, что в ННГУ открылся Центр спортивного пилотирования дронов, а в области постоянно проходят соревнования по "дроновождению". 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Андрей Чугунов беспилотники Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph