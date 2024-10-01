Андрей Чугунов: "Открытие Центра беспилотников в Нижегородской области - перспективное направление" Общество

убернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале о том, что в регионе начал работу научно-производственный центр беспилотных авиасистем. По словам главы региона, Центр создан для того, чтобы объединить усилия ряда компаний, уже работающих в этой отрасли. В ближайшее время планируется присвоить статус резидента 13 организациям, которые получат доступ к коллективному использованию как лабораторно-исследовательского комплекса, так и летно-испытательного центра. "Статус НПЦ уже подтвержден Минпромторгом РФ, а это позволяет рассчитывать на получение федеральной поддержки и по программам нового национального проекта "Беспилотные авиационные системы", – заметил Глеб Никитин.

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

"Запуск в регионе научно-производственного центра беспилотных авиасистем (НПЦ БАС) отлично вписывается в уже апробированный шаблон взаимоотношений Нижегородской власти с властью федеральной. Как только появляется возможность привлечь дополнительное федеральное финансирование отдельных перспективных направлений деятельности, нижегородская власть делает все необходимое, чтобы эти деньги в область обязательно пришли. Тем более, если средства заложены в один из нацпроектов.

Развитие БАС — это нацпроект "Беспилотные авиационные системы", запущенный в январе 2024 года. А к концу десятилетия, то есть, к 2030 году, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, количество беспилотной техники, произведённой в России, должно вырасти более чем в пять раз. "Для этого мы поддержим разработчиков и покупателей такого оборудования. Речь идёт о грантах на конструкторскую документацию, о субсидиях для научно-производственных центров, а также о реализации государственного заказа", — заявил Мишустин на стратсессии посвящённой национальным проектам "Эффективная транспортная система" и "Беспилотные авиационные системы".

В Нижнем Новгороде и не скрывают, что рассчитывают на федеральные средства, которые очень помогут развитию новой отрасли. "Официальный статус позволит нам усилить работу по развитию беспилотных авиационных систем. Региональный НПЦ БАС и его резиденты смогут претендовать на меры поддержки национального проекта "Беспилотные авиационные системы", — цитирует главу областного минпрома Максима Черкасова пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Глупо было бы думать, что НПЦ БАС создавался чтобы успеть к "дележке пирога". Простой поиск в интернете позволяет узнать, что в области беспилотники уже используются в сельском и лесном хозяйствах, что с января следующего года снизятся налоговые ставки для производителей беспилотных авиационных систем, что в сентябре 2025 года начнет работу образовательно-производственный кластер по направлению авиастроение, что в ННГУ открылся Центр спортивного пилотирования дронов, а в области постоянно проходят соревнования по "дроновождению".