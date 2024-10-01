Евгений Семенов: "Нижегородская область может выйти на лидирующие позиции в производстве беспилотников" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале о том, что в регионе начал работу научно-производственный центр беспилотных авиасистем. По словам главы региона, Центр создан для того, чтобы объединить усилия ряда компаний, уже работающих в этой отрасли. В ближайшее время планируется присвоить статус резидента 13 организациям, которые получат доступ к коллективному использованию как лабораторно-исследовательского комплекса, так и летно-испытательного центра. "Статус НПЦ уже подтвержден Минпромторгом РФ, а это позволяет рассчитывать на получение федеральной поддержки и по программам нового национального проекта "Беспилотные авиационные системы", – заметил Глеб Никитин.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Сегодня центры разработки и внедрения беспилотных авиационных систем действуют во многих городах страны. Некоторые из них работают уже не первый год, другие открылись совсем недавно. В стране идет напряженный конкурентный процесс, который может закончится тем, что правительство страны завершит период наблюдения за креативными экспериментами регионов и примет решение о создании единого федерального центра БАС с сетью филиалов по всей стране (по аналогии с Федеральным ядерным центром в Сарове).

Очевидно, что многие регионы заинтересованы в победе в этом неформальном конкурсе, потому что это обещает мощную федеральную поддержку, обеспеченную такими ресурсами, которыми обеспечиваются новые национальные проекты.

У Нижегородской области очень неплохие данные для выхода на лидерские позиции в этом процессе. Во-первых, регион обладает уникальными отраслевым научно-техническими потенциалом. Во-вторых, Нижегородская область известна тем, что давно является центром авиастроения и, соответственно, уже имеет, производственную базу для производства БПЛА. Наконец, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин является прекрасным лоббистом, пользующимся заслуженным уважением руководства Правительства России, а также руководства Ростеха, от которых во многом будет зависеть вопрос о том, где может появиться главный отечественный Центр БАС. Поэтому будем наблюдать и надеяться…"