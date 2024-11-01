Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 ноября 2024 14:20  [49] Летальность от инсультов в Нижегородской области снизилась на 2%
01 ноября 2024 13:53  [78] Старые шины можно будет сдать на переработку в Нижнем Новгороде 10 ноября
01 ноября 2024 13:25  [100] Объездную дорогу у площади Свободы в Нижнем Новгороде откроют до конца года
01 ноября 2024 13:06  [142] Вакансия водителя-экспедитора стала самой высокооплачиваемой в ноябре
01 ноября 2024 12:52  [151] Минэкологии приступило к разработке проектов благоустройства берегов Ковы и Старки в Нижнем Новгороде
01 ноября 2024 12:38  [142] Иван Разуваев: "Во все трудные времена бизнес являлся опорой для государства, экономики, народа и страны"
01 ноября 2024 11:56  [224] Первый снегопад в Нижнем Новгороде
01 ноября 2024 11:28  [212] Лжеоператоры портала "Госуслуг" лишили нижегородца более 1 млн рублей
01 ноября 2024 10:54  [185] При поддержке "Единой России" в бюджете заложено 180 млрд рублей на развитие комфортной городской среды
01 ноября 2024 10:41  [168] Нижегородские театральные деятели продолжают выступления в Харцызске
Общество

Объездную дорогу у площади Свободы в Нижнем Новгороде откроют до конца года

01 ноября 2024 13:25  [100] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Объездную дорогу на площади Свободы в Нижнем Новгороде планируется открыть до конца 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Вчера дорожники и метростроители продолжили строительство объездной временной дороги в районе стройплощадки новой станции метро "Площадь Свободы".

"Теперь перенесенные коммуникации не мешают благоустройству вокруг стройки. На участке от улицы Ванеева уже уложили первый слой асфальта. Дорожникам предстоит уложить еще один слой асфальтобетона", - говорится в сообщении.

После этого строителям предстоит установить колодцы под вынесенные коммуникации.

Напомним, объездную дорогу у площади Свободы планировалось открыть для движения осенью 2024 года. Сроки ее открытия затянулись из-за обнаружения большого количества неучтенных коммуникаций.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Строительство
Поделиться:
Новости по теме
04 июля 2023 10:08  [4168] Площадь Свободы в Нижнем Новгороде закроют для транспорта с 8 июля
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Первый снегопад в Нижнем Новгороде
01 ноября 2024 11:56Первый снегопад в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph