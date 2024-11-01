Объездную дорогу у площади Свободы в Нижнем Новгороде откроют до конца года Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Объездную дорогу на площади Свободы в Нижнем Новгороде планируется открыть до конца 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Вчера дорожники и метростроители продолжили строительство объездной временной дороги в районе стройплощадки новой станции метро "Площадь Свободы".

"Теперь перенесенные коммуникации не мешают благоустройству вокруг стройки. На участке от улицы Ванеева уже уложили первый слой асфальта. Дорожникам предстоит уложить еще один слой асфальтобетона", - говорится в сообщении.

После этого строителям предстоит установить колодцы под вынесенные коммуникации.

Напомним, объездную дорогу у площади Свободы планировалось открыть для движения осенью 2024 года. Сроки ее открытия затянулись из-за обнаружения большого количества неучтенных коммуникаций.