Музей скорой помощи открылся в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Музей нижегородской службы скорой медицинской помощи открылся на улице Деловой, 9 в столице Приволжья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Идея открытия музея возникла во время одной из юбилейных встреч бывших и действующих работников станции СМП Нижнего Новгорода.

"Мы обменивались теплыми воспоминаниями и забавными рабочими случаями, вспоминали друзей и товарищей, с которыми объехали не одну сотню квартир, улиц и больниц. Тогда оказалось, что в архивах семей медиков, в хранилищах наших старейших больниц есть немало ценных экспонатов, посвященных сотрудника скорой помощи", - поделился главврач станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода Роман Пегов.

Экспонаты музея показывают развитие службы скорой помощи от трёх маленьких отделений в Горьком до крупной стратегически важной медицинской организации в Нижнем Новгороде, где сегодня работают девять подстанций и трудится более 2000 человек.

Музей дополнили возможностями для обучения студентов-медиков. В учреждении оборудовали лекционную комнату и кабинет для отработки практических навыков.

"Мы даем возможность студентам-медикам прикоснуться к истории, а затем послушать лекции нашего главврача. После теории на специальных тренажерах и манекенах студенты осваивают сердечно-легочную реанимацию, наложение транспортировочных шин и многое другое", - рассказала заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода Ксения Пиногорова.

Вход в музей бесплатный. Сюда можно попасть по предварительной записи по телефону: 8 (831) 281-00-99, доб. 319.

Напомним, онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах в Нижнем Новгороде к 2029 году.