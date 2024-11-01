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Очередной нижегородец стал жертвой финансовых мошенниц с сайта знакомств

02 ноября 2024 08:52  [108] Происшествия

Фото: с сайта unsplash.com

Очередной случай потери денег после общения на сайте знакомств зарегистрирован в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном ГУ МВД.

В полицию обратился 41-летний житель Приокского района. Мужчина рассказал, что на популярном сайте для знакомств начал общаться с девушкой. Она, по её словам, живёт за границей, имеет свой бизнес и увлекается торговлей валютой на бирже.

В ходе переписки новая знакомая периодически намекала нижегородцу на совместное вложение денежных средств в финансово "выгодный проект", который принесёт 100% прибыль.

Поддавшись на уговоры, мужчина двумя транзакциями перевёл на указанные мошенницей банковские реквизиты 750 тысяч рублей. Только спустя два месяца, не получив обещанных выплат, нижегородец осознал ситуацию и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Напомним, ранее 39-летний местный житель лишился почти 5 млн млн рублей так же в ходе общения на сайте знакомств: он согласился на предложение увеличить свой доход путём игры на бирже.

В УМВД напоминают: если вам обещают высокий процент доходов и уверяют, что финансовые риски отсутствуют – лучше воздержаться от вложений, скорее всего это мошенники. Необходимо проявлять бдительность и не соглашаться на сомнительные инвестиции от неизвестных лиц, предлагающих данные услуги, в том числе в соцсетях.

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Теги:
Инвестиции МВД Мошенничество
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