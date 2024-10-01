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Общество

Лжеоператоры портала "Госуслуг" лишили нижегородца более 1 млн рублей

01 ноября 2024 11:28  [6] Общество

Нижегородец стал жертвой мошенников и лишился более 1 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области, 31-летнему жителю столицы Приволжья позвонил якобы сотрудник портала "Госуслуг".

Аферист сообщил мужчине, что по его банковскому счету неизвестные пытаются совершить сомнительную финансовую операцию.

Чтобы спасти сбережения, потерпевшему предложили срочно перевести деньги на "безопасный" счет. Мужчина выполнил все инструкции мошенников: оформил кредит в банке на сумму 677 тысяч рублей и вместе со своими личными сбережениями перевел деньги на продиктованный злоумышленником счет.

Кроме того, потерпевший продал свой автомобиль и вырученные денежные средства также перевел на указанный по телефону счет. Общая сумма ущерба составила около 1,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать письма руководителям организаций от имени ФСБ.

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Теги:
Деньги Кредит Мошенничество
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