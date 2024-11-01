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Общество

Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности контейнерами для ТКО

02 ноября 2024 11:02  [89] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область вошла в число 15 лучших регионов по обеспеченности контейнерами для ТКО в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология". 

Как сообщает пресс-служба правительства региона, такие данные предоставил Российский экологический оператор (РЭО) на основе еженедельного мониторинга регионов по наличию мест для накопления ТКО, контейнеров и бункеров. 

Среди регионов-лидеров рейтинга по обеспеченности контейнерами такие регионы, как Амурская, Архангельская, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Московская, Нижегородская, Омская, Свердловская области, Ненецкий автономный округ, Республики Башкортостан и Коми, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Чувашская Республика и Чукотский автономный округ.

При этом, как сообщает телеканал "360", аутсайдерами рейтинга стали Карачаево-Черкесская Республика, а также Республики Бурятия, Дагестан, Ингушетия и Тыва.

Для анализа использовались данные из Федеральной государственной информационной системы (ФГИС УТКО). Оценка показала, что в среднем по России обеспеченность контейнерами составляет 8,9 площадки на 1000 человек и 17,9 контейнера на 1000 человек.

По словам министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова, на территории области в 2019 года началась реформа в сфере обращения с ТКО.  За годы реформы закуплено свыше 22 тысяч контейнеров, включая контейнеры для раздельного сбора отходов. Кроме того установлено более 9 тысяч контейнерных площадок. В  этом году закупят еще порядка 2,5 тысяч контейнеров и 131 бункер.

"На сегодня нормативная потребность региона в контейнерах и контейнерных площадках полностью закрыта. В целом в регионе доля населения, охваченного услугой по обращению с ТКО, превышает 95%", - отметил Денис Егоров.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента России Владимира Путина началась в стране в 2019 году. 

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала самым активным регионом по оцифровке полигонов.

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Теги:
ТКО
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