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Общество

Нижегородская область стала самым активным регионом по оцифровке полигонов

24 сентября 2024 17:37  [83] Общество

Фото: РЭО

Российский экологический оператор до конца 2024 года построит ещё 244 цифровые модели объектов размещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) - и общее число цифровых двойников полигонов вырастет до 997. Это позволит оценить реальное состояние полигонов и оставшийся их срок службы, уточнили в пресс-службе РЭО.

Благодаря оцифровке фиксируется целый ряд важных характеристик объектов — это площадь, объём и высота полигона, а также нарушения: области, вышедшие за границы выделенного участка, факты обвала откосов и факты выхода фильтрата вне границ объекта.

Как сообщает телеканал "360", при помощи воздушного лазерного сканирования изучено 600 объектов размещения ТКО из действующих 900. При этом для отслеживания динамики в некоторых регионах облёты проводились повторно.

Согласно информации, в 2024 году 85 субъектов подали заявку на создание цифровых двойников. В РЭО рассказали, что самыми активными регионами в этом направлении являются Московская, Ленинградская и Нижегородская области.

Так, Нижегородская область уже третий год оформляет заявку на проведение таких работ по всем без исключения действующим полигонам, а также оказывает содействие в тестировании новых технологий - удалённому мониторингу объектов при помощи автономных квадрокоптеров, установленных в дронопорты.

Напомним, что весной 2023 года Российский экологический оператор представил первые цифровые двойники полигонов, полученные в рамках проекта по воздушному лазерному сканированию объектов размещения ТКО, среди которых был и ТБО МАГ-1 в Дзержинске.

Осенью 2023 года РЭО приступил к внедрению технологии удалённого мониторинга объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) при помощи дронов. Первыми регионами, где испытали новую систему, стали лидеры по обращению с отходами - Московская и Нижегородская области.

СПРАВКА:

Дронопорт — это программно-аппаратный комплекс, который выполняет функцию базовой станции для БВС. Беспилотное воздушное судно, оборудованное видеокамерами, находится внутри станции, чтобы по заданному сигналу в определённый день и время вылететь из станции по полётному заданию и передать видеопоток автоматически в информационную систему.

Все полученные в результате лазерного сканирования данные загружаются в информационную систему мониторинга объектов размещения ТКО. Она была создана в 2023–2024 годах для работы с итогами облётов и имеет свою нейронную сеть для обработки результатов.

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Теги:
РЭО ТКО цифровизация
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