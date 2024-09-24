Нижегородская область стала самым активным регионом по оцифровке полигонов Общество

Фото: РЭО

Российский экологический оператор до конца 2024 года построит ещё 244 цифровые модели объектов размещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) - и общее число цифровых двойников полигонов вырастет до 997. Это позволит оценить реальное состояние полигонов и оставшийся их срок службы, уточнили в пресс-службе РЭО. Благодаря оцифровке фиксируется целый ряд важных характеристик объектов — это площадь, объём и высота полигона, а также нарушения: области, вышедшие за границы выделенного участка, факты обвала откосов и факты выхода фильтрата вне границ объекта. Как сообщает телеканал "360" , при помощи воздушного лазерного сканирования изучено 600 объектов размещения ТКО из действующих 900. При этом для отслеживания динамики в некоторых регионах облёты проводились повторно. Согласно информации, в 2024 году 85 субъектов подали заявку на создание цифровых двойников. В РЭО рассказали, что самыми активными регионами в этом направлении являются Московская, Ленинградская и Нижегородская области. Так, Нижегородская область уже третий год оформляет заявку на проведение таких работ по всем без исключения действующим полигонам, а также оказывает содействие в тестировании новых технологий - удалённому мониторингу объектов при помощи автономных квадрокоптеров, установленных в дронопорты.

Напомним, что весной 2023 года Российский экологический оператор представил первые цифровые двойники полигонов, полученные в рамках проекта по воздушному лазерному сканированию объектов размещения ТКО, среди которых был и ТБО МАГ-1 в Дзержинске.

Осенью 2023 года РЭО приступил к внедрению технологии удалённого мониторинга объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) при помощи дронов. Первыми регионами, где испытали новую систему, стали лидеры по обращению с отходами - Московская и Нижегородская области.