Нижегородская область стала самым активным регионом по оцифровке полигонов

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Напомним, что весной 2023 года Российский экологический оператор представил первые цифровые двойники полигонов, полученные в рамках проекта по воздушному лазерному сканированию объектов размещения ТКО, среди которых был и ТБО МАГ-1 в Дзержинске.
Осенью 2023 года РЭО приступил к внедрению технологии удалённого мониторинга объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) при помощи дронов. Первыми регионами, где испытали новую систему, стали лидеры по обращению с отходами - Московская и Нижегородская области.СПРАВКА: Дронопорт — это программно-аппаратный комплекс, который выполняет функцию базовой станции для БВС. Беспилотное воздушное судно, оборудованное видеокамерами, находится внутри станции, чтобы по заданному сигналу в определённый день и время вылететь из станции по полётному заданию и передать видеопоток автоматически в информационную систему. Все полученные в результате лазерного сканирования данные загружаются в информационную систему мониторинга объектов размещения ТКО. Она была создана в 2023–2024 годах для работы с итогами облётов и имеет свою нейронную сеть для обработки результатов.
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