"ННДК 7" построит жилой квартал по КРТ в Сарове Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "Специализированный застройщик "ННДК 7" признано победителем торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в границах улиц Менделеева, Кутузова, Озерной в Сарове в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Аукцион прошел 1 ноября, стартовав с 5,43 млн рублей за право реализации проекта КРТ. ООО "СЗ "ННДК 7" сделало последнее предложение на 100,6 млн рублей. Организатором торгов выступил институт развития агломерации Нижегородской области.

Жилой квартал будет возведен на земельном участке площадью 6,64 га. Здесь будет построено 34,3 тысячи кв. метров жилья и детский сад на 125 мест, а парковая зона будет благоустроена. В проект КРТ вошли 11 ветхих домов (34 квартиры) на улицах Менделеева, Кутузова и Озерной. В ходе реновации территории жители этих домов получат новое жилье.

Договор о КРТ между ООО "СЗ "ННДК 7" правительством Нижегородской области и администрацией Сарова будет подписан в течение 10 дней.

Напомним, новый ЖК в границах улиц Менделеева, Кутузова, Озерной станет первым жилым кварталом, построенным по КРТ в Сарове.

Также ранее сообщалось, что питерский девелопер GloraX приобрел 60 га для реализации проекта КРТ у Новинок.