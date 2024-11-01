Вебинар с торгпредом России в Армении пройдет для нижегородских предпринимателей Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели приглашаются для участия в вебинаре с торговым представителем России в Республике Армения Анной Донченко.

Как сообщает пресс-служба правительства, вебинар, который организован Центром поддержки экспорта Нижегородской области, пройдет 6 ноября в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" .

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, нижегородские компании успешно поставляют в Армению автотехнику, пластмассы, фармацевтическую продукцию, сварные трубы, пищевую и химическую продукцию.

Участие в вебинаре будет полезно как для компаний, которые только собираются выстраивать деловые отношения с предприятиями Армении, так и для тех, у кого уже есть опыт поставок.

Подать заявку на участие можно будет до 5 ноября. Более подробно о мероприятии можно узнать на портале "Мой бизнес"

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что более 80 нижегородских предпринимателей приняли участие в конференции на Бору.