Более 80 нижегородских предпринимателей приняли участие в конференции на Бору Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 80 предпринимателей Нижегородской области стали участниками конференции "Экономическая безопасность бизнеса" в городе Бор. Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятие организовало региональный центр "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и АНО "Нижегородский центр общественных процедур "Бизнес против коррупции".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, участники конференции смогли комплексно ознакомиться с особенностями построения модели экономической безопасности в организациях. Кроме того, эксперты дали рекомендации по управлению кризисными ситуациями, преодолению административных и экономических барьеров внешнеторговой деятельности. Отдельное внимание уделили новым требованиям к рекламе и налоговой реформе. Также участники ознакомились с практикой рассмотрения обращений уполномоченным по защите прав предпринимателей Нижегородской области.

Спикерами на мероприятии выступили представители областного центра "Мой бизнес", аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Нижегородской области, Управления Федеральной налоговой службы региона, Следственного управления Следственного Комитета РФ по Нижегородской области, Главного управления МВД России по региону, а также практикующие экономисты, юристы и адвокаты. Модератором выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.

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