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Бизнес

Более 120 нижегородских предпринимателей стали участниками Дня поставщика в сфере "Строительство"

02 ноября 2024 15:30  [104] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 120 нижегородских компаний стали участниками Дня поставщика по направлению "Строительство".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, встреча была организована региональным центром  "Мой бизнес" при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

В качестве потенциальных заказчиков в мероприятии участвовали представители АО "Нижегородский водоканал", АО "Теплоэнерго", ОАО "РЖД" , ООО "Торгпроект", АО "Евросибэнерго-Распределенная генерация", ООО "Столица Нижний".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, "Дни поставщика" помогают региональным компаниям найти новых партнеров и укрепить существующие связи.

В рамках Дня поставщика по направлению "Строительство" региональный центр "Мой бизнес" организовал консультации по действующим мерам государственной поддержки. Кроме того, прошла питч-сессия, на которой производители продемонстрировали потенциальным заказчикам свою продукцию. Товары и услуги представили 11 организаций.

Всего в Нижегородской области с начала 2024 года было организовано восемь отраслевых Дней поставщика по направлениям: судостроение, жилищно-коммунальное хозяйство, индустрия гостеприимства, медицинское производство, нефтехимия, легкая и деревообрабатывающая промышленность, пассажирские перевозки и логистика. В мероприятиях уже приняло участие 822 предпринимателя.

Ранее сообщалось, что около 200 предпринимателей стали участниками Дня поставщика по направлению "Нефтехимическая отрасль".

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Теги:
День поставщика МСП Строительство
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