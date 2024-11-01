Нижегородские власти выделят на строительство детской поликлиники в Сормове 108 млн рублей Общество

Правительство Нижегородской области планирует выделить 108 млн рублей на строительство детской поликлиники в Сормовском районе Нижнего Новгорода в 2025 году. Об этом сообщается в проекте адресной инвестиционной программы региона на 2023-2025 годы.

Поликлиника будет работать при детской городской больнице №17. Медучреждение будет рассчитано на 500 человек за смену.

"В следующем году на строительство здания поликлиники планируется направить из регионального бюджета 108,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Напомним, новую поликлинику построят в Советском районе за 700 млн рублей.

Также ранее сообщалось, что онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах в Нижнем Новгороде к 2029 году.