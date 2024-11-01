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Бизнес

Нижегородское ООО "ШП "Спецпошив" увеличило производительность на 13% благодаря нацпроекту

05 ноября 2024 16:32  [111] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО "Швейное предприятие "Спецпошив" (Нижний Новгород) подвели итоги внедрения бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда" на предприятии.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, компания производит спецодежду, аксессуары и сумки.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, у предприятия был запрос на снижение себестоимости производства и увеличение конкурентоспособности сумки-баула. На потоке-образце специалисты РЦК предложили несколько решений по оптимизации производства, в результате которых выработка предприятия увеличилась на 13%. Кроме того, на 16% сократилось время производства изделия: с 41,5 до 34,6 часа.

Эксперты вместе с рабочей группой проекта выявили 14 "узких мест" и предложили решения по ним. Так, было предложено изготовить автоматический подъемник ткани на раскройный комплекс. Это позволило сократить время ожидания грузчиков в целом до двух часов в неделю. Кроме того, за счет стандартизированной работы удалось исключить ошибки при намеловке деталей кроя и облегчить работу по транспортировке фурнитуры.

Помимо этого, эксперты центра провели обучение бережливым технологиям для 30 сотрудников предприятия и подготовили двух внутренних тренеров, которые в будущем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года по решению президента России Владимира Путина. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее сообщалось, что РЦК Нижегородской области вошел в ТОП-3 по реализации нацпроекта "Производительность труда".

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Теги:
Мой бизнес Нацпроект Производительность труда
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