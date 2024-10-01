РЦК Нижегородской области вошел в ТОП-3 по реализации нацпроекта "Производительность труда" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Региональный центр компетенций (РЦК) Нижегородской области занял второе место в федеральном рейтинге региональных центров. Как сообщает пресс-служба правительства региона, результаты работы РЦК за минувшие четыре года подвели на форуме "Производительность 360" в Москве. Рейтинг представил Федеральный центр компетенций.

"На протяжении всего периода нижегородский РЦК стабильно показывает достойные результаты по реализации нацпроекта "Производительность труда". Наш центр с самого начала своей работы ежегодно входит в топ лучших по эффективности работы во всей стране. Федеральный центр компетенций несколько раз в год проводит сравнительный анализ работы региональных центров. И наш центр уже не раз становился первым, а по итогам вошел в тройку лучших, заняв второе место. Это достойный результат, поздравляю коллег", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что региональные эксперты работают в 143 компаниях из различных отраслей промышленности. Это автомобилестроение, судостроение, металлообработка, производство электрооборудования, торговля. В среднем на курируемых нижегородским РЦК предприятиях уже в первые три месяца выработка вырастает на 10% процентов, а по окончании работы экспертов на 30%.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года по решению президента России. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее сообщалось, что ТПК "Фолипласт" увеличила скорость производства на 40% благодаря нацпроекту.