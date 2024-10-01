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Бизнес

Нижегородская компания "Ока" сократила на 42% время выпуска изделий благодаря нацпроекту

16 октября 2024 11:18  [86] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сотрудники регионального центра компетенций (РЦК) вместе с сотрудниками павловского ООО ПФ "Ока" подвели итоги внедрения на предприятии бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда".  Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, компания разрабатывает и изготавливает специальную трубопроводную арматуру для атомных станций, нефтяной, газовой и химической отраслей.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока специалисты РЦК выбрали процесс изготовления запорного клапана. За полгода работы эксперты провели анализ и систематизировали работу пилотного участка. Эксперты обнаружили 16 "узких" мест, среди которых – ожидание наладки оборудования и контрольных операций, излишние этапы обработки деталей. Предложенные решения помогли на 42% сократить время изготовления запорного клапана - с 530 до 303 часов.

Кроме того, эксперты центра обучили бережливым технологиям 32 сотрудников предприятия и подготовили двух внутренних тренеров, которые в будущем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". 

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. На сегодняшний день участниками нацпроекта являются 263 предприятия. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее сообщалось, что нижегородское ООО "Сэппра" увеличило выработку на 27% благодаря нацпроекту.

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Теги:
Мой бизнес Нацпроект Производительность труда
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