Нижегородское "Рост НН" увеличило выработку на 40% благодаря нацпроекту Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) вместе с сотрудниками ООО "Рост НН" из Нижнего Новгорода подвели итоги внедрения инструментов национального проекта "Производительность труда" на предприятии.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, предприятие выпускает стапельную оснастку для авиационной и автомобильной промышленности, имеет собственное опытно-конструкторское бюро, испытательную и производственную базы. В качестве пилотного потока на предприятии выбрали оптимизацию процесса производства стапельно-сборочного оборудования для самолета ТУ-214.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, работа по импортозамещению в авиационной промышленности – одна из ключевых задач, поставленных президентом страны. Благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда" предприятие увеличило выработку почти на 40%

Специалисты РЦК провели анализ процессов на предприятии и выявили 18 "узких мест", одно из которых – низкая пропускная способность рабочих мест. Сотрудники переносили заготовки с места на место, кроме того, случались простои из-за долгой установки деталей, ожидания крана и переналадки оборудования. В результате эксперты РЦК предложили перепланировку цеха для сокращения логистического плеча с учетом устранения "узких мест" работы. Кроме того, восемь сотрудников компании обучились бережливы технологиям, а еще три сотрудника получили сертификаты внутренних тренеров и смогут самостоятельно внедрять бережливые технологии на предприятии.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что РЦК Нижегородской области вошел в ТОП-3 по реализации нацпроекта "Производительность труда".



