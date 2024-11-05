День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024 Общество

В Нижнем Новгороде 4 ноября праздновали День народного единства. Мероприятия, приуроченные к этой дате, прошли на разных площадках города.

По центральным улицам прошёл общегородской крестный ход, а на площади Народного единства, где четыре века назад собиралось народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским, состоялось мероприятие "Купно за едино", а также шествие молодёжи со 100-метровым российским триколором.

С площади после напутственных слов губернатора Глеба Никитина и благословения митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия нижегородские добровольцы отправились на СВО.

В парке им. Пушкина прошёл традиционный межнациональный фестиваль "Россия объединяет", а вечером на стенах кремля транслировалось световое шоу.

Фото: Кира Мишина, Никита Духник, Дмитрий Музыка, Александр Воложанин