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Общество

День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024

05 ноября 2024 16:20  [125] Общество

В Нижнем Новгороде 4 ноября праздновали День народного единства. Мероприятия, приуроченные к этой дате, прошли на разных площадках города.

По центральным улицам прошёл общегородской крестный ход, а на площади Народного единства, где четыре века назад собиралось народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским, состоялось мероприятие "Купно за едино", а также шествие молодёжи со 100-метровым российским триколором.

С площади после напутственных слов губернатора Глеба Никитина и благословения митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия нижегородские добровольцы отправились на СВО.

В парке им. Пушкина прошёл традиционный межнациональный фестиваль "Россия объединяет", а вечером на стенах кремля транслировалось световое шоу.

Фото: Кира Мишина, Никита Духник, Дмитрий Музыка, Александр Воложанин

День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024
День народного единства - 2024

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Теги:
День народного единства Праздники
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День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
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